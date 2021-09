Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre 2021: Flora Ravasi è la nuova stilista del Paradiso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 27 settembre al 1° ottobre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 27 settembre al 1° ottobre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 27 settembre 2021

Vittorio valuta i bozzetti trovati dentro una cartella al Paradiso e cerca di capire dalle Veneri chi li ha dimenticati. Ezio Colombo, il padre di Stefania si reca a un colloquio con Umberto per il lavoro di direttore della Palmieri. Tina è in procinto di partire per Zurigo, ma non rivela il vero motivo né a Conti né alla sua famiglia. Salvatore cerca di conquistare la bella Anna. Vittorio ha intenzione di offrire il lavoro di stilista del Paradiso a Flora e vuole convincerla a restare a Milano.

Puntata in onda Martedì 28 settembre 2021

Stefania è contenta del trasferimento di suo padre Ezio a Milano e le amiche che lo hanno conosciuto condividono il suo entusiasmo. Gloria, invece, è in forte tensione per la presenza in pianta stabile dello stesso Ezio in città. Flora accetta la proposta di lavoro come stilista, ma qualcuno al Paradiso è scettico su quella che sembra una scelta avventata di Vittorio. A Casa Amato si brinda ad Agnese, nominata responsabile della sartoria. Intanto Ludovica informa Marcello che Adelaide ha respinto le sue dimissioni.

Puntata in onda Mercoledì 29 settembre 2021

Adelaide non è per nulla felice della notizia che Flora è la nuova stilista del Paradiso. Anche Agnese sembra preoccupata dell'assunzione della Ravasi nel grande magazzino: tra l'Amato e la giovane stilista nascono infatti le prime divergenze. Nel frattempo, Gloria decide di scrivere una lettera per Ezio. Flora invece fa presente a Vittorio dell'esistenza di una missiva di suo padre Achille.

Puntata in onda Giovedì 30 settembre 2021

Mentre Ezio supera il colloquio con Umberto diventando il nuovo direttore della Palmieri, Anna riceve un regalo inaspettato da Salvatore, ma non ne sembra affatto felice. Nel frattempo Ludovica ha solo un giorno di tempo per capire cosa fare con la vendita di Villa Brancia.

Puntata in onda Venerdì 1° ottobre 2021

Il primo numero del Paradiso Market è ufficialmente pronto. Intanto, Vittorio cerca di portare la pace tra Agnese e Flora, i cui rapporti sembrano molto conflittuali. Ludovica chiede l'aiuto di Marcello per far fronte ai suoi dubbi, mentre Gloria decide all'ultimo minuto di non dare la sua lettera a Ezio. Adelaide, invece, sembra essere convinta che Flora Ravasi nasconda un segreto!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.