Un Posto al Sole Anticipazioni 28 settembre 2021: Niko indaga sulla pista di Manlio. La verità è vicina!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko non ha la certezza che Manlio abbia mentito o meno. Per scoprire la verità, decide di indagare sulla pista che il Picardi ha indicato a sua madre. Intanto Franco, anche lui impegnato a difendere Renato dalle accuse e a scagionarlo del tutto, fa una scoperta molto interessante. Serena invece è completamente annientata. Filippo è sempre più distante da lei e sembra che la loro lontananza sia diventata incolmabile. Distrutta e devastata dal dolore, chiederà aiuto a una persona molto fidata. Ma di chi si tratterà?

Niko indaga sulla pista fornita da Manlio in Un Posto al Sole Anticipazioni 28 settembre 2021

Manlio ha rivelato un particolare inquietante su Susanna. Un uomo del suo passato è tornato a tormentarla e potrebbe nascondere qualcosa. Il Picardi si è fatto avanti con Giulia, raccontandole di avere grossi sospetti su Pasquale. Non si sa se il colonnello abbia mentito o meno, di certo i suoi trascorsi non lo rendono il migliore alleato in questa caccia al vero aggressore dell'avvocatessa ma Niko ha tutta l'intenzione di non lasciare nulla di intentato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che il Poggi, desideroso di battere qualsiasi pista, si metterà a indagare su queste nuove informazioni. Il figlio di Renato e Giulia metterà sotto torchio Pasquale, deciso a non perdere però di vista Mauro, ancora tra i maggiori sospettati. Ma non sarà solo lui ad agire. Anche Franco ha qualcosa di nuovo da raccontare!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco scopre nuovi dettagli sulla notte dell'aggressione

Mentre Niko sarà impegnato a seguire la pista indicata da Manlio, Franco continuerà le sue personali indagini. È ormai appurato che quando il Boschi si mette in testa qualcosa, è molto difficile distoglierlo dalle sue “missioni”. E stavolta deve difendere suo suocero e la sua famiglia da accuse pesanti e infondate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Superfranco continuerà a indagare senza sosta e farà una scoperta molto interessante. Scopriremo molto presto di cosa si tratta ma vi possiamo già dire che sarà una prova molto importante per far sì che la Polizia cominci ad allentare la morsa su Renato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena devastata dal dolore

Serena ha messo Filippo con le spalle al muro. La Cirillo ha imposto al marito un aut aut ma quello che ha ottenuto non è quello che sperava. Il Sartori è infatti sempre più lontano da lei. La distanza tra loro due sembra diventata incolmabile. Viviana è ancora una presenza invadente e costante e Serena non può far altro che assistere, impotente, alla fine del suo matrimonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza cercherà ancora l'aiuto di Marina. La Giordano sembra essere una delle poche persone fidate a cui la mamma di Irene può rivolgersi. Come finirà questa storia? Possiamo ancora sperare che Serena e Filippo tornino insieme?

