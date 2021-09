Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre 2021: Mauro indagato per l'aggressione a Susanna

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 27 settembre al 1° ottobre 2021.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 27 settembre al 1° ottobre 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 27 settembre 2021

Niko cerca di convincere la polizia ad indagare su Mauro, il compagno di Adele. Giulia riceve una telefonata di Manlio che sostiene di sapere chi potrebbe essere l'aggressore di sua figlia. Filippo è sempre più diviso tra la leggerezza ispirata da Viviana e le sue responsabilità di padre e marito, Serena decide di affrontare la questione e lo mette di fronte a una scelta che potrebbe essere decisiva.

Puntata in onda Martedì 28 settembre 2021

In dubbio se Manlio abbia mentito o meno, Niko deciderà di indagare sulla nuova pista fornita dall'uomo circa il possibile aggressore di Susanna. Franco invece farà una scoperta interessante. Nel frattempo, devastata dalla distanza apparentemente incolmabile fra lei e il marito, Serena cercherà il conforto di una persona fidata alla quale chiedere aiuto.

Puntata in onda Mercoledì 29 settembre 2021

Mentre Niko riesce a farsi raccontare da Pasquale la verità su quanto accaduto tra lui e Susanna, grazie alle indagini di Franco il campo si restringe su indiziato in particolare. Nel frattempo Serena, nonostante le difficoltà, tenta di seguire i consigli di Marina per quanto riguarda la delicata situazione di Filippo e Viviana. Irene scopre la passione per gli scacchi. Guido invece, sempre più geloso di Alberto, inizia a fare insinuazioni pericolose sul Palladini.

Puntata in onda Giovedì 30 settembre 2021

Mentre tutti i sospetti sull'aggressione a Susanna puntano su Mauro, la scoperta di un nuovo indizio potrebbe rivelarsi decisivo per la risoluzione del caso. Intanto Fabrizio, a causa dei problemi riguardanti il suo pastificio, è sempre più nervoso. Alberto, invece, riesce a chiudere una volta per tutte le trattative con l'agenzia incaricata di risarcire Guido.

Episodi in onda Venerdì 1° ottobre 2021

Niko e Franco corrono alla polizia per informare gli agenti del video che le telecamere di sorveglianza hanno registrato la notte dell'aggressione a Susanna. Per fortuna, i sospetti su Renato sembrano alleggerirsi. Intanto Marina cerca di stare vicino a Fabrizio, ma l'uomo diventa di giorno in giorno più nervoso e i suoi scatti d'ira diventano sempre più pericolosi.

