Il Paradiso delle Signore Cambia Programmazione: La Soap di Rai1 salta l'appuntamento del 21 aprile 2025

Pasquetta senza Il Paradiso delle Signore. Cambio di programmazione per la Soap di Rai1, che non va in onda il 21 aprile 2025. Ecco cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà.

Il Paradiso delle Signore salta il suo appuntamento e non va in onda il 21 aprile 2025. La Soap si prende una piccola pausa in occasione di Pasquetta 2025 e si prepara alla penultima settimana della sua programmazione. La nona stagione è infatti in via di conclusione e presto vedremo il gran finale su Rai1. Ma cosa ci sarà al suo posto durante il Lunedì dell’Angelo? Scopriamolo insieme e vediamo quali novità ci attendono nei prossimi episodi.

Stop a Il Paradiso delle Signore il giorno di Pasquetta 2025. Guarda il video qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa ci sarà su Rai1 al posto della Soap e per sapere quali sono le novità in arrivo per l'estate 2025.

Anticipazioni: Il Paradiso delle Signore non va in onda il 21 aprile 2025

Il Paradiso delle Signore: La Soap non va in onda a Pasquetta 2025

Stop a Il Paradiso delle Signore, che non ci farà compagnia il giorno di Pasquetta 2025. Lunedì 21 aprile 2025 salterà il consueto appuntamento con la Soap di Rai1, che sarà sostituito da La Volta Buona, che andrà in onda - con una lunga puntata - a partire dalle ore 14.05

Vi anticipiamo che non si tratterà dell’unico Stop di questa settimana. Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non ci farà compagnia nemmeno il 25 aprile 2025, saltando quindi ben due appuntamenti settimanali con le avventure dello staff dei due grandi magazzini rivali di Milano. Si accorciano drasticamente le distanze dal gran finale di stagione della Soap di Rai1, che ci lascerà i primi di maggio 2025 per tornare con le nuove puntate – e la stagione numero 10 – agli inizi di settembre 2025.

Ecco quando si concluderà la nona stagione de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore 9 si ferma a maggio 2025. L’ultima puntata della Soap andrà in onda il 2 maggio 2025, un venerdì. Siamo quindi molto vicini e con lo stop del 21 aprile e del 25 aprile 2025, mancano pochissime puntate al gran finale. Scopriremo molto presto come si evolverà la questione paternità di Odile e se Umberto e Adelaide decideranno di dire alla ragazza tutta la verità. Vedremo anche se l’amore tra Marcello e la Contessa resisterà all’onda d’urto o se Rosa avrà una chance ma anche se Matteo troverà il coraggio di rivelare a Odile i suoi sentimenti. Sono tante le storyline che attendono una loro conclusione.

Il Paradiso delle Signore tornerà a settembre 2025, nei primi del mese. Dal 5 maggio 2025 e per tutta l’estate ci farà compagnia una nuova storia d’amore, quella di Ritorno a Las Sabinas, con Celia Freijeiro, che noi già conosciamo nel ruolo di Adela Silva di Sei Sorelle.

Il Paradiso delle Signore: ecco quando ritornerà su Rai1 dopo la pausa di Pasquetta

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 martedì 22 aprile 2025. C’è tanta attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della Soap e noi vi anticipiamo cosa accadrà martedi.

Elvira si stanca sempre più facilmente per via della gravidanza e Salvo è preoccupato. Carmelo fa visita a Mimmo in commissariato e il giovane Burgio, grazie all’aiuto di un collega, riesce a nascondere a suo padre la verità sulla sua sospensione. Botteri è in crisi per Delia, non ha potuto raggiungere la Venere per passare con lei la Pasquetta e comincia ad avere dei dubbi sulla loro frequentazione. Marta confessa a Enrico di non poter avere figli mentre le Veneri scoprono che Rita non è mai stata assunta da Alitalia come invece ha loro rivelato, prima di andarsene. Le ragazze cominciano a essere molto sospettose.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.