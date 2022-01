Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio di nuovo vicino a Beatrice, ma potrebbe esserci un’altra donna…

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio, pronto a voltare pagina dopo la partenza di Marta, potrebbe riavvicinarsi a Beatrice... oppure potrebbe avvicinarsi a Gloria!

Il Conti vuole innamorarsi di nuovo! Ma di chi? Beatrice, oppure Gloria? E se, invece, stesse per rincasare Marta?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La fine del matrimonio di Vittorio e Marta

Vittorio, dopo la partenza di Marta per gli Stati Uniti, si è ritrovato del tutto solo. I due coniugi, infatti, hanno capito che era giunto il momento che le loro strade si separassero; entrambi, tuttavia, si sono detti addio con un nodo in gola, ed il cuore a pezzi. Così, il direttore del grande magazzino si è visto costretto a riprendere in mano la sua vita, che, senza la moglie accanto, aveva assunto un aspetto completamente differente.

Nessun futuro per Vittorio e Tina, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Per diverso tempo, il Conti non ha provato a colmare il vuoto lasciato dalla Guarnieri con nessun'altra donna... ora, invece, le cose potrebbero essere ad un passo dal cambiare per sempre. L'uomo, infatti, è pronto ad aprirsi e ad accogliere un nuovo amore. Chi sarà la fortunata? Nell'ultimo periodo, l'ipotesi più accreditata era che Vittorio finisse con il fidanzarsi con Tina. Il direttore, dopotutto, non ha fatto che giustificare e spalleggiare la cantante, la quale, a causa di un problema alle corde vocali, si è ritrovata in alcune occasioni a mentirgli, e a dover prepararsi psicologicamente ad affrontare un delicato intervento chirurgico. Tra i due, d'altra parte, ad un certo punto stava persino per scattare un bacio...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Beatrice, Gloria... oppure ancora Marta?

Ormai, tuttavia, l'Amato è più distante dal Conti... e potrebbe ben presto poter tornare ad avere a che fare con Sandro. L'ex marito della giovane sta per rimettere piede a Milano, e - con ogni probabilità - ha intenzione di riconquistare la sua fiducia ed il suo cuore ammaccato. A quanto pare, quindi, Tina è fuori dai giochi. Ad avvicinarsi all'affascinante uomo d'affari in questione potrebbero essere Beatrice oppure Gloria. Con la prima già c'era stato del tenero in passato, ma il ritorno di Marta aveva interrotto l'idillio amoroso che si era venuto a creare. La vedova del fratello di Vittorio e quest'ultimo hanno persino trascorso le feste natalizie insieme. Eppure, non è escluso un ennesimo e destabilizzante ritorno della Guarnieri! Qualcuno, invece, ipotizza che la capo-commessa, affranta per il matrimonio tra Ezio e Veronica, potrebbe trovare consolazione proprio tra le braccia del direttore de Il Paradiso... Dunque, per vederci più chiaro, non ci resta che continuare a seguire le puntate della soap di Rai 1!

