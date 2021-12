Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 dicembre 2021: Salvo vuole riconquistare Anna. Roberto gli dà una mano

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Roberto decide di dare una mano a Salvatore per riconquistare Anna.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 dicembre 2021. Ecco cosa succederà nella Soap con le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Salvatore vorrà a tutti i costi riconquistare Anna. Il ragazzo però non sembra avere molte frecce al suo arco e la Imbriani è sempre più decisa ad allontanarsi da lui. Roberto, desideroso di vedere la sua amica felice, si permetterà di dare un prezioso consiglio all'Amato. Dora intanto troverà il coraggio di invitare Nino alla cena della Vigilia mentre Armando dovrà vestire i panni di Babbo Natale. Stefania intanto scoprirà che Gemma ha approfittato dell'assenza dei genitori per invitare Marco a Casa Colombo. Spaventata che la sorellastra combini qualche scelleratezza, darà buca alle sue amiche per presentarsi da lei e controllarla. Ezio e Veronica, all'uscita del cinema, incontreranno Gloria e l'atmosfera si farà pesante.

Salvo vuole riconquistare Anna. Roberto gli dà una mano ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 dicembre 2021

Anna ha detto addio a Salvatore! La Imbriani ha avuto paura che se il ragazzo scoprisse tutta la verità su lei e sua figlia, cambierebbe totalmente idea sulla sua scelta. Dopo aver visto come Salvo ha reagito per la storia d'amore tra sua madre e Armando, non ha avuto dubbi che anche lei sarebbe stata giudicata una poco di buono. Per questo ha tagliato i ponti con lui. Ma il barista non intende rinunciare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Salvatore metterà in pratica ogni stratagemma utile a riconquistare Anna. I suoi tentativi però rimarranno vani. Questo spingerà Roberto a intervenire. Il Landi vuole che la sua amica ritrovi finalmente la felicità perduta e ripone grande fiducia nel figlio di Agnese e si permetterà di dargli un consiglio su come riallacciare i rapporti con la sua amata. Funzionerà questo consiglio e di cosa si tratterà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dora invita Nino alla cena della Vigilia

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per Dora sarà il momento della verità. La ragazza ha tentennato prima di prendere la decisione di farsi avanti con Nino. La Venere, nella puntata del 23 dicembre 2021, vincerà ogni remora e chiederà al seminarista di passare la cena della Vigilia in sua compagnia. Ma Nino accetterà o la sua confusione non gli permetterà di fare una scelta, almeno per ora? Intanto Armando dovrà vestire i panni di Babbo Natale. Il Ferraris non sarà molto contento ma dare gioia ai bambini lo convincerà a vincere la sua “vergogna”.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania corre a casa. Gemma è in pericolo!

Stefania nasconde un segreto a Gemma. La ragazza non le ha detto di aver collaborato con Marco in una sua intervista. La ragazza non vuole che la sua sorellastra possa essere di nuovo gelosa di lei ma soprattutto non vuole parlare del Di Sant'Erasmo con lei. È ormai chiaro che il contessino non goda della sua stima. Gemma però ne è completamente affascinata, tanto da invitarlo a casa, in una sera in cui Ezio e Veronica sono assenti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bella Colombo, scoperto questo piano, si scapicollerà a casa con l'intento di controllarla. Ma così facendo dovrà rinunciare alla serata con le sue amiche. Intanto Ezio e Veronica, usciti dal cinema, incontreranno Gloria. L'atmosfera si farà subito molto tesa e Veronica non capirà le reali ragioni dietro questo strano momento. La donna non sa che Gloria deve morire affinché Ezio possa sposarla.

