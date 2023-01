Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: puntate finali da capogiro ma tutto tace sulla nuova stagione. Ci sarà?

Anticipazioni TV

Sulle ultime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore giungono grandi notizie. Nel finale di stagione ne vedremo delle belle ma per la Soap potrebbe essere arrivato il momento di dire addio a Rai1 e ai suoi spettatori. Non ci sono ancora novità sul rinnovo.

Conto alla rovescia per la fine de Il Paradiso delle Signore. Niente paura, ci riferiamo alla conclusione delle riprese della settima stagione della Soap, che ci fa compagnia su Rai1 nella fascia pomeridiana. Alla fine di questo mese, gli attori porteranno a termine le scene del gran finale, che vedremo tra aprile e maggio 2023. Da alcuni spoiler ci arriva la conferma che gli ultimi episodi saranno spumeggianti e sconvolgenti. Ma a queste belle notizie, ne seguono alcune molto preoccupanti. Non è ancora arrivata la conferma che Il Paradiso venga rinnovato per una nuova, ottava stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Finale di stagione al cardiopalma

In questi ultimi giorni di gennaio 2023, gli attori de Il Paradiso delle Signore sono e saranno impegnati a girare le ultime scene della settima stagione. Sul set sono in corso le riprese delle puntate finali e del gran finale, che vedremo in onda su Rai1 a primavera 2023. Da alcuni spoiler, arrivati direttamente da uno degli attori – Roberto Farnesi – scopriamo che gli episodi conclusivi ci riserveranno grandi sorprese e clamorose svolte. Farnesi, che ha voluto lanciare questo messaggio tramite le sue instagram stories, non si è ovviamente sbilanciato e noi possiamo solo immaginare cosa succederà, in base alle nostre anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco cosa potrebbe succedere nel Gran Finale di Stagione

Non abbiamo certezza o informazioni certe riguardo le ultime puntate della Soap ma possiamo fare qualche ipotesi su quanto potrebbe succedere nel gran finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 7. Eccole:

Adelaide : partiamo da Adelaide di Sant'Erasmo. In un nostro precedente articolo vi abbiamo già anticipato che la Contessa vivrà una passione travolgente con Marcello . Tra di loro scoccherà quello che, ammettiamolo, ci aspettavamo da tempo. I due saranno destinati a partire per un viaggio , la cui durata non è però ancora definita. Da alcuni spoiler sappiamo che l'algida e affascinante nobildonna troverà l'amore alla fine della stagione . C'è da chiedersi se questo nuovo uomo possa davvero essere il suo protetto o se quello che succederà con Marcello sia solo una parentesi, capace però di riaprirle il cuore e permetterle di ricominciare. Quel che è però certo è che il personaggio di Adelaide potrebbe andarsene senza troppi rimpianti. Stando a delle sue recenti dichiarazioni su un noto quotidiano, Vanessa Gravina lascerebbe senza “tanti problemi” il suo ruolo. L'attrice sarebbe quindi pronta a chiudere il capitolo Paradiso quando necessario e ha dichiarato di cominciare a sentire il peso della serialità. Sarà un piccolo segnale per avvertirci del suo addio? È una domanda a cui vorremmo proprio rispondere di NO!

Per tutti gli altri personaggi le trame potrebbero essere molteplici. Gemma potrebbe voler riconquistare Marco e forse riuscirci e per Ezio e Gloria potrebbe esserci una reale seconda opportunità. Ma staremo a vedere e vedremo anche come finirà tra Tancredi e Matilde e Ludovica e Ferdinando, ora fidanzati ma non esattamente innamorati. Verranno poi alla luce i segreti e gli inganni di Flavia Brancia e tutto questo potrebbe mettere la contessina in grande difficoltà sia con il suo fidanzato che con i benpensanti del Circolo.

Il Paradiso delle Signore: ci sarà una nuova stagione?

Il Paradiso delle Signore 7 potrebbe, purtroppo, essere l'ultima stagione della Soap. In un nostro precedente articolo ci eravamo già chiesti del futuro de Il Paradiso e purtroppo, a distanza di giorni, dobbiamo confermare quanto già detto. Non c'è alcuna comunicazione circa un rinnovo per l'ottava stagione. La questione dovrebbe e non dovrebbe preoccuparci. Ci spieghiamo meglio. Le registrazioni della settima stagione si concluderanno alla fine di questo mese e potrebbe esserci bisogno di qualche altro tempo per avere conferma o meno di un rinnovo. La Rai potrebbe quindi rivelare il futuro del suo daytime, a set chiuso. Ma potrebbe pure arrivare a giorni un comunicato ufficiale che annunci quale sia il destino delle vicende del grande magazzino di Milano. Quello che è certo è che non dovremo salutarlo prima di aprile-maggio 2023 e sino a quel momento ci sarà tutto il tempo di capire quali novità ci aspettano su Rai1 nell'autunno prossimo.

