Il Paradiso delle Signore: ci sarà l'Ottava Stagione della Soap di Rai1?

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore verrà rinnovato per una nuova stagione? Ecco quale potrebbe essere il futuro della Soap.

Ci sarà l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore? È una domanda che comincia a farsi largo nella nostra mente. Sarà forse per via dell'assenza della Soap per due settimane e del desiderio di rivederla presto in onda – tornerà il 12 dicembre 2022 alle 16.05 – o per una semplice curiosità ma vogliamo sapere se le vicende del grande magazzino guidato da Conti ci faranno compagnia anche per la stagione 2023-2024. Ecco cosa sappiamo sino a ora:

Il Paradiso delle Signore: la Soap sarà rinnovata per un'altra stagione?

Il Paradiso delle Signore, ora in pausa per la lasciare spazio ai Mondiali di Calcio, tornerà in onda il 12 dicembre 2022. Per farsi perdonare per questa lunga assenza, la Soap non andrà in vacanza per Natale e diversamente dagli altri anni, ci farà compagnia anche nelle vacanze natalizie. Questa notizia ci ha resi felici ma ci renderebbe ancora più contenti sapere che le vicende del grande magazzino milanese saranno rinnovate per un altro anno. Insomma un'ottava stagione sarebbe davvero un bel regalo. Purtroppo però, per il momento, tutto tace. Non ci sono né conferme né smentite da parte di nessuno. Non è però ancora passata la paura che Il Paradiso possa non essere rinnovato. Se vi ricordate, tempo fa, si era rischiato che la Settima stagione non fosse registrata. Questo silenzio per ora non dovrebbe essere preoccupante anche se già circolano alcune notizie allarmanti sulla possibilità di una chiusura alla fine della Settima Stagione.

Il Paradiso delle Signore: la Soap chiuderà dopo la Settima Stagione?

Sono solo voci e non c'è alcuna conferma da parte della Rai su una possibile chiusura o su un possibile rinnovo della Soap alla fine della Settima Stagione. Forse è troppo presto per scoprire quale sarà il suo futuro, visto che siamo ancora lontani dalla sua conclusione e forse alcune notizie arriveranno dopo Natale, a 2023 iniziato. Sappiamo però che molti suoi interpreti sono già entusiasti di continuare a far parte della grande famiglia de Il Paradiso. Tra questi spicca Emanuel Caserio, interprete di Salvatore Amato, che in una recente intervista ha dichiarato di non voler abbandonare il suo ruolo.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore, Focus sul personaggio di Salvatore Amato: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ecco cosa succederà nelle prossime puntate dell Soap

La Soap tornerà in onda lunedì 12 dicembre 2022, sempre alle 16.05. Le trame di dicembre si prevedono molto interessanti. Prima di tutto scopriremo la decisione di Flora riguardo la proposta di matrimonio di Umberto e vedremo cosa decideranno Marco e Stefania per il loro futuro. Gli spoiler ci hanno già rivelato che i due decideranno di partire insieme per gli Stati Uniti e cominciare là una nuova vita. Nelle ultime ore si è fatta largo un'ipotesi assai scottante. Si dice infatti che Gloria ed Ezio li seguiranno. Se così fosse, vorrebbe dire che il Colombo lascerebbe definitivamente Veronica. Queste sono solo teorie ma quel che è certo è che tornerà Ludovica e che Marcello, vedendola in coppia con Ferdinando, soffrirà tantissimo. Grandi novità anche per Maria, che scoprirà le bugie di Vito e i suoi oscuri segreti. Insomma sarà un dicembre caldissimo a Milano... almeno in TV.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.