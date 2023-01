Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio si licenzia dal Paradiso e lascia per sempre il grande magazzino e Matilde!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai1 vedremo Vittorio fare una scelta sconvolgente sul suo futuro. Il Conti lascerà per sempre il Paradiso per cominciare un nuovo lavoro e allontanarsi per sempre da Matilde.

Vittorio dirà basta e addio a Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni delle prossime puntate della Soap in onda su Rai1, ci danno questa tristissima notizia. Il dottor Conti darà le sue dimissioni da capo del grande magazzino e si dirà pronto a prendere un'altra strada, con un nuovo lavoro in una casa automobilista. Ma sarà una decisione che durerà per sempre o la Settima Stagione del Il Paradiso vedrà Vittorio Conti tornare?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio si dimette dal Paradiso

Le Anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che dovremo essere pronti a un addio. Vittorio Conti, il direttore del nostro caro grande magazzino, deciderà di lasciare il suo posto e di dimettersi, per cominciare una nuova vita lontano dalla creatura che da sempre ha voluto proteggere ma soprattutto da Matilde. Il direttore – presto ex – rivelerà alla Frigerio di voler accettare un nuovo impiego in una casa automobilista e di voler cambiare aria. Colpa ovviamente dell'arrivo di Tancredi e della scelta di Matilde di dargli un'altra chance. La donna ha lasciato per sempre Vittorio, rivelandogli di voler credere alle parole e alle promesse del marito, sebbene non possa negare il grande sentimento che la unisce a lui. Ma per Vittorio, evidentemente, questo ennesimo fallimento amoroso, sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Consapevole di non poter lavorare serenamente con la sua amata e preoccupato di creare problemi con Il Di Sant'Erasmo, prenderà una strada completamente diversa da quella che l'ha visto protagonista per ben sette stagioni tra prime time e day time.

Il Paradiso delle Signore: ecco le vere ragioni dell'addio di Vittorio

Dopo avervi intristiti con questa notizia, vi diciamo che l'addio di Vittorio sarà un espediente narrativo. Alessandro Tersigni, interprete del nostro amato Conti, ha dovuto lasciare il set de Il Paradiso delle Signore, per occuparsi di un altro progetto televisivo, che lo vedrà protagonista. Tra qualche tempo vedremo infatti l'attore tra i nuovi personaggi del cast di Cuori 2, le cui riprese stanno per terminare. Il set della seconda stagione della Fiction con Daniele Pecci si trova a Torino e le riprese sono iniziate a settembre. Mese molto florido anche per le riprese de Il Paradiso a Roma. Per ragioni di distanza, Tersigni ha dovuto lasciare temporaneamente la parte di Vittorio, per dedicarsi a quella del suo nuovo personaggio. Si tratterà però, molto probabilmente, di un stop temporaneo e una volta finito il suo impegno in Piemonte, l'artista potrebbe tornare nella Capitale. Non possiamo certo pensare a un finale di stagione senza il motore del nostro Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio tornerà nel finale di stagione?

Vittorio potrebbe tornare nel finale di stagione. Lasciamo per il momento un condizionale solo perché non abbiamo conferme ufficiali su quanto accadrà nei prossimi episodi ma siamo molto fiduciosi e quasi certi, che il Conti non potrà mancare nelle ultime puntate della Settima Stagione della Soap. Ci saranno infatti molti nodi da sciogliere ancora e che riguarderanno lui, Matilde, Tancredi e persino Agnese, Tina, Marta e Marco. Insomma possiamo ben sperare che l'addio di Vittorio sia solo un temporaneo espediente narrativo, come detto, e che ne vedremo ancora delle belle. Vi diamo alcuni spoiler, ancora non confermati ma che potrebbero rivelarsi più che veri: Agnese rivelerà a Vittorio che il figlio di Tina è suo; Marta tornerà per dire a tutti di essere pronta alle nozze con un altro; Adelaide si innamorerà di una persona che già conosciamo e lascerà Milano. Sono tutte supposizioni sebbene formulate al futuro ma noi come sempre vi promettiamo di sciogliere ogni dubbio, ogni ipotesi e di raccontarvi ogni possibile trama.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.