Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Colpo di scena. Tra Adelaide e Marcello scoppia la passione!

Svolta clamorosa nelle Trame de Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate della Soap assisteremo a un colpo di scena appassionante che vedrà protagonisti Adelaide e Marcello. I due, dopo una serata passata al Circolo, in cui si prenderanno un piccola rivincita sui loro ex, finiranno per cedere alla passione l'una nelle braccia dell'altro. Ma cosa succederà tra loro? Sarà l'inizio di una storia d'amore?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un fidanzamento a quattro sconvolge Marcello e Adelaide

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana – dal 23 al 27 gennaio 2023 – Ludovica proporrà a Flora di organizzare una festa in comune per i loro fidanzamenti. Dopo aver vinto le ritrosie di Umberto – che prima dovrà risolvere la questione acquisto di Palazzo Andreani – la Ravasi riuscirà a ottenere un party esclusivo al Circolo, insieme alla sua amica. La notizia di questi grandi festeggiamenti, lascerà ovviamente sia Marcello che Adelaide con l'amaro in bocca. Ma se il Barbieri ha già rinunciato a Ludovica e ha persino deciso di non lasciare Milano per l'Australia e quindi non si lascerà troppo abbattere, la Contessa subirà l'ennesima delusione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello propone ad Adelaide di partire insieme a lui

La notizia del fidanzamento di Umberto e Flora e della festa che i due condivideranno con Ludovica e Ferdinando, lascerà Adelaide senza parole. In cuor suo la Contessa ancora sperava che il suo ex amante tornasse da lei ma ora l'ufficialità del suo legame con la Ravasi, cambierà tutto. La Di Sant'Erasmo dovrà gettare la spugna. Per fortuna, a tirarle su il morale, ci penserà Marcello. Il ragazzo si accorgerà del suo malumore e per aiutarla, le proporrà di allontanarsi da Milano per un po' e concedersi un viaggio insieme, per lasciarsi alle spalle i loro comuni problemi d'amore. Un gesto che finirà per avvicinarli tantissimo e che sarà l'anticamera di qualcosa di ben più grande.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Marcello cedono alla passione

La proposta di Marcello ad Adelaide finirà, come detto, per avvicinarli moltissimo. I due, pronti a lasciarsi tutti i problemi e i dolori del passato alle spalle, decideranno di presentarsi insieme al Circolo e festeggiare allegramente il fidanzamento a quattro. Per loro sarà una piccola vendetta e saranno sicuri di scatenare una certa gelosia nei confronti dei loro ex. In effetti riusciranno davvero a far storcere il naso sia a Ludovica che a Umberto ma sarà quello che succederà dopo a lasciarli – e lasciare noi – senza parole. Cederanno alla passione, l'uno nelle braccia dell'altro. Il loro rapporto si trasformerà in qualcosa di molto diverso ma sarà amore? In realtà qualche sospetto che tra loro potesse succedere qualcosa da un momento all'altro, lo avevamo – e crediamo pure voi – avuto già da tempo. Avremo dunque la conferma che la nostra intuizione è corretta. Purtroppo però non sappiamo ancora se questa clamorosa svolta sarà solo una piccola parentesi o se porterà, alla fine, al crearsi di una nuova coppia. Apprendiamo però da alcuni spoiler, che la Contessa, alla fine di questa stagione, ritroverà l'amore in una persona che noi già conosciamo e potrebbe essere proprio il Barbieri. Durerà? Non lo sappiamo con certezza. Adelaide se ne andrà e lascerà la Soap insieme al suo nuovo compagno, chiunque esso sia, per sempre? È questo il dilemma che, vi promettiamo, cercheremo di risolvere molto presto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.