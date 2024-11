Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dall’11 al 15 novembre 2024: Adelaide ha deciso, lascia Villa Guarnieri!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dall’11 al 15 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dall’11 al 15 novembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 11 a venerdì 15 novembre2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dall’11 al 15 novembre 2024, vedranno Adelaide prende una decisione inaspettata per tentare di salvare il suo rapporto con Marcello. Mentre Marta dà una svolta alla carriera dopo aver chiuso i rapporti con la famiglia e Galleria Milano Moda, Elvira ha un malore e Mirella le suggerisce di pensare che la causa sia una gravidanza. Infortunio per Clara che si trova divisa tra Jerome e Alfredo, nel frattempo una nuova minaccia sta per abbattersi sulla relazione tra Mario e Roberto. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 11 novembre 2024

La famiglia Puglisi vuole organizzare un viaggio per andare a trovare Maria e Matteo a Parigi ma Salvo fa di tutto per impedirglielo. Dopo aver smascherato Umberto, Marcello vorrebbe una reazione decisa anche da parte di Adelaide ma lei, invece, è sempre più confusa su cosa fare. Mentre le Veneri decidono di far partecipare Michelino, figlio di Mirella, allo Zecchino d’Oro, Alfredo vuole fare una proposta a Clara e chiederle di gareggiare in una competizione importante. Clara vorrebbe dargli una risposta ma l’arrivo di Jerome a Milano la mette in crisi. Dopo aver preso le distanze dal padre, Marta può contare ancora sulla vicinanza di Enrico. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 dell’11 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 12 novembre 2024

Marta ha lasciato il suo lavoro alla Galleria Milano Moda e Giulia ne rimane scioccata, dal momento che questa decisione avrà un forte peso sul suo futuro. Clara, invece, ha finalmente preso una decisione e deve comunicarla ad Alfredo mentre Mirella chiede aiuto a Elvira per aiutare il figlio Michele ad essere pronto per le selezioni dello Zecchino d’Oro. Mentre Salvo riesce ad impedire alla famiglia Puglisi di partire per Parigi, Umberto e Marcello si incontrano per la prima volta al Circolo dopo quanto accaduto e il Commendatore giura vendetta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 12 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 13 novembre 2024

Ciro promette alla moglie di programmare al più presto un nuovo viaggio per Parigi mentre Michelino è emozionato per il suo primo giorno di prove. Jerome è arrivato a Milano e si fa notare dalle Veneri dell’Atelier, ma Clara ha preso la sua decisione e si fa coraggio: vuole gareggiare. Nel frattempo, Marta riceve ben due nuove proposte di lavoro proprio quando Marcello viene invitato da Adelaide per un weekend fuori città, ma non sembra gradire l’idea e rifiuta facendo molto dispiacere la contessa. Elvira, invece, ha un lieve malore. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 13 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 14 novembre 2024

Nonostante i segni di malesseri siano evidenti, Elvira continua a trascurare la sua salute. Mario e Roberto, sempre molto attenti a non farsi notare, colgono un momento di solitudine per lasciarsi andare ad un gesto affettuoso ma, purtroppo, c’è qualcuno che li sta spiando. In vista delle gare, Jerome e Alfredo tentano di creare un legame ma la situazione si rivela un disastro colossale dato che non trovano neppure un punto in comune. Mentre Odile viene messa in seria difficoltà dalla stilista di Galleria Milano Moda, Clara è vittima di un infortunio durante la gara. Messa alle strette, per paura di perdere Marcello, Adelaide prende la sua decisione definitiva su Umberto, mentre la figlia del Commendatore trova lavoro come direttrice di una prestigiosa agenzia pubblicitaria. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 14 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 15 novembre 2024

Adelaide ha deciso: lascerà Villa Guarnieri. Mentre Michelino e Mirella scoprono il risultato dell’audizione per lo Zecchino d’Oro, Jerome decide di rimandare il suo ritorno in Francia per stare vicino a Clara dopo l’infortunio. Marta prende una scelta decisiva per la sua carriera, Umberto invece è totalmente dalla parte di Odile e le fa sentire il suo sostegno. Elvira sta sempre peggio e Mirella le chiede se non sia possibile che la causa del malore sia una gravidanza. Tornato da Parigi, Matteo si sfoga con Marcello a proposito del suo rapporto con Maria mentre Roberto e Mario sono in pericolo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 15 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.