Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1 Mirella spingerà Elvira a scoprire se sia o meno incinta mentre Umberto, cacciato dalla Villa, offrirà a Odile il suo aiuto sia professionale che personale.

La puntata de Il Paradiso delle Signore che ci aspetta su Rai1 il 15 novembre 2024, alle ore 16.00, sarà ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Adelaide informerà Marta di aver cacciato di casa Umberto mentre Mirella spingerà Elvira ad accertarsi che il malessere non sia dovuto a una gravidanza. La Venere potrebbe effettivamente essere rimasta incinta. Intanto Jerome, dopo l’infortunio di Clara, deciderà di rimandare la partenza per la Francia mentre Matteo tornerà a Milano dopo il suo confronto con Maria e racconterà a Marcello cosa è successo tra lui e la sua fidanzata. Roberto e Mario sono stati scoperti e ora sono in pericolo mentre Guarnieri conforterà Odile e le prometterà di starle vicino sia personalmente che professionalmente. Si scoprirà anche se Michelino avrà o meno superato l’audizione per lo Zecchino D’Oro.

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni 15 novembre 2024: Elvira è incinta?

I malesseri continueranno a impensierire Elvira. Mirella, al corrente di quello che è successo tra lei e Salvo, le metterà la pulce nell’orecchio e la spronerà a recarsi dal dottore per capire se possa essere rimasta incinta. Le possibilità ci sono e per la Venere questa notizia potrebbe essere dolce-amara. Se la visita dovesse dare esito positivo, come riuscirà a dirlo ai suoi genitori? Di sicuro Salvatore saprà starle vicino e i due potrebbero sposarsi prima del previsto. Roberto e Mario rischiano lo scandalo. I due innamorati potrebbero non trovare una veloce soluzione alle loro difficoltà, nate dopo che qualcuno li ha visti scambiarsi delle effusioni. Questo qualcuno è sicuramente un loro nemico, visto che Landi e il suo amato saranno in grossi guai.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto, cacciato dalla Villa, si avvicina a Odile

Marta ha lasciato Odile da sola alla Galleria Milano Moda. La ragazza ha dovuto affrontare Giulia Furlan, che sappiamo non essere proprio una sua fan anzi la stilista ha più volte accusato la ragazza di essere troppo inesperta e di non capirci niente di alta moda e di affari. La figlia della Contessa potrà contare però su Umberto, appena cacciato da Villa Guarnieri, ma pronto a darle il suo sostegno sia personale che professionale. L’affetto che il Commendatore sta mostrando alla figlia della Contessa potrebbe rivelarsi molto pericoloso e di certo non piacerà ad Adelaide, che si affretterà a informare sua nipote della sua decisione di chiudere, come lei, ogni rapporto con suo padre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntata 15 novembre 2024: Matteo torna a Milano e…

Matteo è corso a Parigi per rivelare anche a Maria tutta la verità sull’affare Hofer. Salvo ha convinto i Puglisi a non raggiungere la loro figlia in questo momento, speranzoso che le cose tra Portelli e la stilista non degenerino. Come andrà tra loro lo scopriremo proprio nella puntata del 15 novembre 2024. Matteo farà ritorno a Milano e comunicherà a Marcello cosa è successo in Francia. Le anticipazioni non ci dicono nulla ma abbiamo la paura che Maria non abbia intenzione di perdonare così facilmente il suo fidanzato. Il matrimonio potrebbe essere rimandato. Intanto Jerome, dopo l’infortunio di Clara, deciderà di posticipare la sua partenza per la Francia mentre Mirella scoprirà come sono andate le audizioni di Michelino allo Zecchino D’Oro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.