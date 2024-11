Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1 Clara farà una scelta molto decisa e fuori dagli schemi ma avrà delle grosse conseguenze...

La puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo su Rai1 il 13 novembre 2024, alle ore 16.00, ci mostrerà una Clara determinata a non perdere la stima e l’amicizia di Alfredo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Boscolo deciderà di partecipare alla gara ciclistica proposta da Perico e dovrà affrontare Jerome, che arriverà a Milano e che non ne sarà per nulla contento. Intanto Marta riceverà ben due proposte di lavoro mentre Ciro prometterà a Concetta che prima o poi riusciranno ad andare a Parigi. Michelino affronterà il suo primo giorno di prove e sarà molto emozionato mentre Elvira avrà uno strano ma leggero malore. Adelaide, per calmare Marcello, gli proporrà di passare un fine settimana lontano da Milano ma lui non sarà per nulla contento di questa proposta e non apprezzerà per nulla il gesto, anzi…

Il Paradiso delle Signore, ecco cosa succederà il 13 novembre 2024: Clara prende la sua decisione

Clara non è più la ragazza insicura di un tempo ma è una giovane donna con le idee molto chiare. La Venere lo dimostrerà sempre di più prendendo una decisione difficile, che la porterà a scontrarsi – inevitabilmente – con Jerome, il suo allenatore francese, in arrivo a Milano. Alla Boscolo non interesserà però il suo parere contrario; ormai ha deciso e gareggerà come ha promesso al suo amico magazziniere. Perico sarà molto contento ma presto potrebbe pentirsi della sua richiesta e finirà per affrontare, con grande enfasi, il suo rivale d’oltralpe. Che succederà? Clara rischierà qualcosa? Intanto Ciro e Concetta, delusi dal fatto di non riuscire a raggiungere Maria a Parigi, cercheranno di rinfrancarsi. Il Puglisi prometterà alla moglie di portarla presto a fare visita alla figlia.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Un nuovo futuro per Marta

Marta ha lasciato Villa Guarnieri ma anche il suo lavoro. La ragazza ha deciso di rompere ogni legame con il padre ma anche con sua zia, colpevoli di non averle detto una verità dura ma che lei doveva sapere. La Guarnieri non si perderà però d’animo. Grazie alla bravura, otterrà presto ben due proposte di lavoro, tra cui si troverà a scegliere. Intanto Michelino parteciperà al primo giorno di prove per lo Zecchino d’Oro e sarà molto emozionato mentre al Paradiso arriverà, come anticipato, Jerome. Le Veneri lo osserveranno con curiosità e saranno molto curiose di sapere come andrà avanti la sua storia con Clara.

Elvira si sente male nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 novembre 2024

Elvira sta dando una mano al piccolo Michelino e lei e Mirella hanno così modo di passare più tempo insieme. La ragazza non trascurerà però il suo lavoro al Paradiso e durante una di queste giornate, così impegnative, avrà un piccolo ma strano malore. Cosa le sarà successo? Ci sarà qualche novità in arrivo per lei… e per Salvo? Intanto Adelaide proporrà a Marcello di passare un fine settimana lontano da Milano, per riprendere la calma dopo l’ennesimo confronto violento tra Barbieri e Umberto. Il ragazzo non sarà per nulla contento di questa proposta e la vedrà solo un modo per prendere tempo. Marcello ha detto basta e ora vuole una sola cosa dalla Contessa, ovvero che lei prenda una decisione e scelga tra lui e suo cognato, stavolta senza pensare al peso degli scandali. La Di Sant’Erasmo ci riuscirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.