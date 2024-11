Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 novembre 2024: Roberto e Mario rischiano lo scandalo. Qualcuno li ha scoperti!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1 Roberto e Mario verranno scoperti. Chi li avrà visti? Rischieranno lo scandalo?

L’incubo di Mario potrebbe presto concretizzarsi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo su Rai1 il 14 novembre 2024, alle ore 16.00, Roberto e il suo innamorato si scambieranno un’innocente effusione. I due lo faranno di nascosto, come sempre, e saranno convinti che nessuno li abbia visti. Purtroppo per loro qualcuno osserverà tutto senza farsi vedere… ma chi sarà? Intanto Elvira continuerà a non sentirsi bene ma penserà che sia un malessere passeggero mentre Alfredo comincerà a conoscere Jerome e tra lui e il francese ci sarà un’immediata antipatia, destinata a sfociare in una grossa inimicizia a causa di Clara, che si infortunerà durante la gara. Giulia, ora che Marta non lavora più alla Galleria, cercherà di mettere in difficoltà l’inesperta Odile mentre la Guarnieri sembrerà più che mai decisa ad accettare il lavoro di direttrice in un’importante agenzia pubblicitaria. Adelaide, spaventata di perdere Marcello, prenderà una decisione molto importante contro Umberto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 14 novembre 2024: Roberto e Mario in pericolo!

Roberto e Mario stanno cercando di vivere il loro amore. I due non possono di certo uscire allo scoperto e la cosa ha messo a dura prova entrambi, soprattutto Landi. Il direttore del Paradiso vorrebbe vincere l'incubo di doversi tenere sempre nascosto ma il suo compagno ha paura che le cose sfuggano loro di mano e che lo scandalo li distrugga. Per Mario sta diventando difficile pure la convivenza con Roberto e non per colpa del suo amato ma per la portiera ficcanaso, incuriosita da loro. Purtroppo le paure del manager del Circolo potrebbero finire per concretizzarsi. I due amanti verranno visti, senza che loro se ne accorgano, mentre si scambieranno delle effusioni. Ma chi li avrà notati? Sarà un amico o un nemico? Speriamo che non si tratti di Tancredi, pronto a tutto per distruggere il grande magazzino un tempo appartenuto al suo grande nemico e ancora fonte per lui di odio e rancore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara si fa male

Jerome è arrivato a Milano e tra lui e Alfredo è stata antipatia a prima vista. I due hanno due visioni del ciclismo molto diverse ma soprattutto hanno capito di essere l’uno contro l’altro per il cuore della Boscolo, sebbene Perico non abbia ancora molto chiaro di essersi invaghito della sua amica. I ragazzi si troveranno in completa lite quando Clara, durante la gara ciclistica a cui ha deciso di partecipare per far contento Alfredo, si farà male. Scoppierà il vero delirio. Intanto Elvira continuerà a non stare bene ma penserà che si tratti solo di un malessere passeggero. Sarà davvero così?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntata: Giulia mette Odile in difficoltà

Marta ha lasciato la Galleria Milano e sarà molto attratta da una proposta di lavoro come direttrice di un’importante agenzia pubblicitaria. La Guarnieri vuole tenersi lontana dalla sua famiglia ma ha lasciato, senza volerlo, Odile nei guai. La ragazza subirà gli attacchi di Giulia Furlan, decisa a farle notare quanto sia inesperta e quanto le sue idee non possano adattarsi a una galleria così prestigiosa come quella di Umberto e Tancredi. Intanto Adelaide dovrà prendere una decisione definitiva. Marcello ha detto basta e le ha imposto una scelta. Barbieri è stato chiaro e non attenderà oltre. La Contessa farà quindi il passo in avanti che il suo amato desidera da tempo e per paura di perdere il suo amore, caccerà Umberto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.