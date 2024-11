Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 novembre 2024: Esplode la tensione tra Marcello e Umberto. La vendetta è vicina!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 novembre 2024 vedremo che Marcello non riuscirà a trattenere la sua rabbia e, in un impeto di ira, dichiarerà vendetta a Umberto al Circolo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete dell'episodio della Soap di Rai1.

La vendetta è un piatto che va servito freddo ma per Marcello ci sono tanti, forse troppi, nodi da sciogliere. Per questo nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 12 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Barbieri non riuscirà a frenare il suo impulso di scattare con ira contro Guarnieri. I due si incontreranno al Circolo e sarà più che mai chiaro che il giovane imprenditore vuole a tutti costi farla pagare al Commendatore, che gli ha messo contro persino suo fratello e che rende Adelaide sempre più nervosa, data la scelta drammatica ma necessaria che si trova a prendere. Intanto Giulia Furlan scoprirà che Marta ha dato le dimissioni dalla Galleria Milano Moda e che la situazione nella direzione della Galleria prenderà una piega inaspettata. Dovranno ricostruirsi equilibri e lei dovrà cavalcare l’onda. Clara prenderà invece una decisione sulla richiesta di Alfredo mentre Mirella accetterà il consiglio delle Veneri e iscriverà Michelino allo Zecchino D’Oro. Chiederà però a Elvira di dargli ripetizioni di canto. Salvo riuscirà a fermare i Puglisi e a impedire che loro partano per Parigi.

Marcello ha detto basta; non intende più accettare l’indecisione di Adelaide, da sempre combattuta su come comportarsi con Umberto, per non rovinare il buon nome della loro famiglia. Barbieri vuole una dimostrazione chiara e decisa dalla Contessa, che dovrà scegliere tra lui e suo cognato, una volta per tutte. Per la Di Sant’Erasmo, che ha già preso le distanze dal Commendatore dopo la decisione di Marta di lasciare la Villa, sarà un momento di grande tensione, forse il peggiore vissuto negli ultimi anni. Vi riveliamo però che anche Marcello sarà teso come una corda di violino. La sua ira sarà talmente grande da portarlo a confrontarsi ferocemente con il suo nemico, colpevole di avergli messo contro persino suo fratello. I due si incontreranno al Circolo e il giovane manager non riuscirà a trattenersi: gli prometterà vendetta, di quelle da servire calde, per distruggere e umiliare il proprio avversario. Ma la fretta e la rabbia finiranno per giocare un brutto scherzo al socio di Roberto? Dovrebbe riuscire a mantenere maggiormente la calma?

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Nuovi equilibri alla Galleria Milano Moda

Marta ha preso la due decisione e ha scelto di lasciare Villa Guarnieri ma anche la Galleria Milano Moda. La ragazza non se la sente di continuare a lavorare con suo padre, non dopo che ha scoperto tutte le sue truffe. La Guarnieri, almeno per il momento, non tornerà a lavorare al Paradiso, come invece avevamo immaginato ma prenderà in considerazione altre offerte di lavoro. Ma quello che succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore vedrà protagonista soprattutto Giulia Furlan e la sua chiara intenzione di non permettere a Odile di averla vinta nel suo atelier. La stilista scoprirà della scelta della Guarnieri e capirà che dovranno costruirsi nuovi equilibri all’interno della Galleria e che lei potrà cavalcare l’onda del momento, per far prevalere la sua idea di business, adatto solo – e volutamente – a donne di alta classe. Ci riuscirà? Tancredi sarà per lei un valido aiuto o il Di Sant’Erasmo si terrà ancora in disparte, come ha fatto sino a ora… almeno apparentemente?

Clara pronta a correre per Alfredo nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 novembre 2024

Alfredo ha proposto a Clara di correre per un’importante gara e lei, dopo averci pensato a lungo, sceglierà di accontentare Perico e di gareggiare. La ragazza saprà di dover vincere le remore di Jerome, che arriverà presto a Milano, ma non se la sentirà di deludere il suo amato amico. Si prenderà dei rischi ma forse non farà poi così tanto bene. Intanto Mirella deciderà di iscrivere Michelino allo Zecchino D’Oro ma chiederà a Elvira di dargli ripetizioni di canto. Salvo riuscirà a fermare i Puglisi e, con una scusa, li convincerà a ripianificare il loro viaggio a Parigi da Matteo e Maria, impegnati a chiarire cosa succederà tra loro, dopo che la verità su Portelli è uscita allo scoperto.

