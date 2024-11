Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 novembre 2024: Marcello dice basta. Adelaide deve scegliere, o lui o Umberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda l'11 novembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marcello imporrà ad Adelaide di fare una scelta definitiva e decisa tra lui e Umberto. Intanto Alfredo metterà in difficoltà Clara con una richiesta.

La tensione tra Marcello e Adelaide sarà palpabile. Barbieri vuole che la Contessa faccia una scelta e sarà molto determinato soprattutto nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo l’11 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane imprenditore vorrà una dimostrazione da parte della sua amata e desidererà che prenda una decisione definitiva su Guarnieri. Non avrà più voglia e tempo di aspettare. Intanto i Puglisi vorranno raggiungere Maria e Matteo a Parigi, senza sapere quello che sta succedendo in Francia tra i due innamorati, che dovranno affrontare – speriamo – insieme il peso della terribile verità che Portelli ha confessato alla fidanzata. Salvo tenterà di dissuaderli senza far loro capire nulla. Al Paradiso invece, le Veneri cercheranno di convincere Mirella a iscrivere Michelino allo Zecchino d’Oro mentre Alfredo chiederà a Clara di gareggiare in un’importante competizione. La ragazza prenderà tempo e non saprà come rispondere al suo amato amico, soprattutto perché Jerome sta arrivando a Milano.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dell’11 novembre 2024: Adelaide deve fare una scelta

Il dado è tratto e non si può più tornare indietro. Marta ha dato a Marcello il via per svergognare suo padre e il giovane imprenditore non se l’è fatto ripetere due volte. Farà di tutto per vendicarsi di Guarnieri e la sua vendetta sarà terribile. Sappiamo però che c’è un “ma” molto grande, che blocca Barbieri da tempo e che questo “ma” è rappresentato da Adelaide. La Contessa ha cercato di mantenere la sua famiglia unita e fuori dallo scandalo sino a ora ma in questo momento sarà chiamata a fare una scelta molto importante. Marcello le imporrà di decidere tra lui e Umberto e di farlo una volta per tutte. Non potranno esserci più situazioni ibride e non si potrà più aspettare. La Di Sant’Erasmo sarà a un bivio e la strada da percorrere sarà solo una.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Salvo protegge i Puglisi

Matteo ha deciso di partire per Parigi e di confessare anche a Maria la verità sull’affare Hofer. Non sarà un confronto facile quello tra Portelli e la Puglisi e quello che succederà tra i due, che si sono appena fidanzati, potrebbe essere terribile. Salvo, conscio di tutto questo, cercherà di impedire a Concetta e a Ciro di essere travolti da un’altra triste notizia. È passato troppo poco tempo da quando i due hanno affrontato una dura crisi e l’Amato desidererà avere la certezza che tra i due fidanzatini le cose siano risolte, prima di lasciare che la famiglia Puglisi li raggiunga. Farà quindi di tutto per convincerli a restare e ovviamente inventerà scuse su scuse. Intanto Enrico continuerà a stare vicino a Marta, che proseguirà nel volersi allontanare da suo padre e inizierà a valutare alcune offerte di lavoro che, ve lo riveliamo, non verranno dal Paradiso… almeno per ora.

Il Paradiso delle Signore: Clara in difficoltà nella puntata dell’11 novembre 2024

Le Veneri saranno entusiaste per l’inizio della nuova edizione dello Zecchino D’Oro e proporranno a Mirella di iscrivere Michelino. La Venere ci penserà a lungo e si domanderà se sia la scelta giusta per suo figlio. Nel mentre Alfredo chiederà a Clara di partecipare a un’importante competizione ciclistica, nonostante la ragazza abbia avuto il divieto da parte del suo allenatore, di partecipare a delle sfide senza che fosse lui a organizzare. La ciclista prenderà del tempo per decidere anche perché Jerome sta per arrivare a Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.