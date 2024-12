Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 dicembre 2024: Marta e Enrico finiscono a letto insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2024

Puntata in onda Lunedì 9 dicembre 2024

Dopo aver vissuto forti tensioni a causa dell’affare Hofer e delle bugie, Matteo Portelli e Marcello Barbieri fanno finalmente pace e, dopo un confronto davvero toccante, Marcello invita il fratello a trasferirsi a casa sua. Mentre Marta Guarnieri è alla ricerca di un appartamento per sé, le Veneri del Paradiso fanno una scoperta scioccante: anche Galleria Milano Moda sta creando una linea economica. Salvo e Elvira incontrano Don Saverio per metterlo al corrente della loro decisione di sposarsi, chiedendogli di poter celebrare nozze al più presto. Odile è in pensiero per le condizioni di salute di Matteo e, per questa ragione, contatta un ortopedico famoso che offre a Portelli una cura alternativa per guarire al più presto. Nel frattempo, Marta e Enrico hanno deciso di iniziare a frequentarsi, ma tra loro ci sono delle regole. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 9 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 10 dicembre 2024

Grazie all’aiuto di Adelaide, Marta trova casa mentre continuano i preparativi per le nozze di Salvo e Elvira, ma una notizia rischia di mettere a rischio tutto: il costo per l’evento è decisamente elevato e l’Amato potrebbe non riuscire a coprire tutta la somma. Roberto, Marcello e Gianlorenzo, invece, prendono visione dei dati del primo giorno di vendite della nuova collezione e per fortuna sono positivi. Finalmente, Alfredo prende coraggio e parla con Clara ma l’arrivo di Jerome interrompe i suoi propositi. Matteo, invece, decide di aprirsi con Odile ammettendo di soffrire ancora molto per la rottura con Maria, e stabilendo con la giovane una nuova intimità. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 11 dicembre 2024

Matteo ha un confronto con Rosa su Maria e arriva a nuova considerazioni sulla sua ex fidanzata, mentre Salvo dichiara ad Elvira di poter pagare tutte le spese per il matrimonio. Ma sarà davvero così? Elvira, invece, riceve una bella sorpresa ovvero un aiuto inaspettato per confezionare il suo abito da sposa. Odile, invece, vorrebbe riavvicinare Marta e Umberto e confida alla giovane Guarnieri nuove informazioni sul padre che potrebbero farle cambiare idea. Alfredo confessa il suo amore a Clara ma lei reagisce in modo inaspettato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 dell’11 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 12 dicembre 2024

Mentre Adelaide è pronta a consegnare a Marta le chiavi del suo nuovo appartamento, Clara è scappata davanti la confessione d’amore di Alfredo, ma è ancora molto confusa, e si sfoga con Elvira. Alfredo, tuttavia, non si arrende e cerca un nuovo confronto. In occasione dell’arrivo del Natale, al Paradiso inizia una raccolta fondi per la casa-famiglia, mentre Odile vuole aiutare Matteo a superare il suo periodo di difficoltà. Marta invita Enrico a casa sua e tra i due scoppia finalmente la passione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 12 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 13 dicembre 2024

Dopo una notte di passione trascorsa insieme, Marta e Enrico si svegliano felici e uniti. Irene intuisce che Clara le sta nascondendo qualcosa mentre Adelaide non vede di buon occhio la disponibilità di Odile per Matteo. Portelli è pronto a tornare al paradiso mentre Elvira fa un annuncio alle Veneri, confessando di aspettare un bambino, mentre Alfredo non demorde e si presenta a sorpresa da Clara. Tra loro succede qualcosa di inaspettato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 13 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.