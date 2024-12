Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 dicembre 2024: Marta ed Enrico cedono alla passione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marta ed Enrico finiranno a letto insieme mentre Clara non riuscirà a chiarire con Alfredo.

La passione tra Marta ed Enrico scoppierà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri entrerà ufficialmente nel suo nuovo appartamento e deciderà di invitare il magazziniere-dottore da lei. La serata prenderà una piega molto romantica e tra i due scatterà la magia che da tempo li unisce. Intanto Clara sarà ancora molto confusa per quello che le ha rivelato Alfredo. La ragazza si confiderà con Elvira ma non riuscirà a fare lo stesso con Perico. Cercherà di evitarlo in ogni modo e si rifiuterà di parlare con lui. Odile cercherà di spronare Matteo a risollevarsi da questo momento di difficoltà e gli consiglierà di aggrapparsi a qualche sua passione per distrarsi. I suoi consigli riusciranno ad aiutarlo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 dicembre 2024: Marta ed Enrico a letto insieme

Marta ed Enrico hanno deciso di concedersi una chance. Dopo che il magazziniere-medico ha raccontato tutta la verità alla Guarnieri e le ha rivelato il vero motivo che lo ha spinto a lasciare la sua città, il suo lavoro e soprattutto sua figlia, per la ragazza è cambiato tutto. Non solo ha ripreso a fidarsi di lui ma in lei è aumentata la voglia di conoscerlo più a fondo. Sebbene entrambi abbiano paura che tra loro, per un motivo o per un altro, le cose non possano andare bene, hanno comunque deciso di rischiare e di cominciare a frequentarsi, ponendosi però delle regole. È possibile però che queste vengano presto infrante. Si perché quando Marta riceverà da sua zia le chiavi del suo nuovo appartamento, inviterà Enrico a passare la serata con lei e finiranno a letto insieme. La passione prenderà totalmente il sopravvento su di loro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara non riesce ad affrontare Alfredo

Alfredo ha confessato a Clara di amarla ma lei, presa alla sprovvista, è fuggita a gambe levate, non dandogli risposte. La ragazza continuerà a non credere che il suo amico le abbia davvero confessato di provare quei sentimenti che lei, prima di Grenoble e di Jerome, provava per lui e che si è trovata a mettere da parte per non far soffrire Irene. La Boscolo si confiderà con Elvira, l’unica al corrente di questa verità ma non riuscirà a parlare con Perico, che continuerà a chiederle di potersi confrontare con lei e di poter chiarire questa situazione, che mette entrambi in evidente disagio. La Venere troverà il modo di chiarire tutte le sue paure e i suoi pensieri?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Odile in aiuto di Matteo

Odile si sente ancora in colpa per aver investito Matteo e sta facendo di tutto per aiutarlo a superare sia la sua convalescenza, dura e dolorosa, sia la fine della sua relazione con Maria. La figlia della Contessa spronerà Portelli a riprendere in mano la sua vita e a distrarsi dalla situazione che sta vivendo, concentrandosi su qualcosa che ama fare. I consigli della giovane faranno breccia nel cuore del fratello di Marcello? Riuscirà Matteo a rimettersi in sesto e a superare questi momenti di tristezza? Qualunque sia la risposta sarà chiaro che i due giovani siano destinati a farsi sempre più vicini.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.