Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 dicembre 2024: Matteo e Odile si avvicinano!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Matteo rivelerà a Odile le sue sofferenze. I due ragazzi si avvicineranno moltissimo.

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 10 dicembre 2024. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Matteo e Odile si avvicineranno. Portelli deciderà di aprirsi con la ragazza e di raccontarle la sua grande sofferenza per la fine della sua relazione con Maria. I due giovani raggiungeranno una nuova intimità. Succederà qualcosa tra loro? Intanto Marta, grazie all’aiuto di Adelaide, riuscirà a trovare una casa adatta a lei mentre Salvo ed Elvira continueranno a organizzare le loro nozze ma un piccolo inconveniente metterà a rischio tutto. Salvatore si renderà conto di non riuscire a coprire le spese per il loro grande giorno. Roberto, Marcello e Gianlorenzo analizzano i dati del primo giorno di vendite e scoprono con piacere che la collezione sta andando molto bene. Alfredo prenderà coraggio e deciderà di dire a Clara di essere innamorato di lei ma l’arrivo di Jerome glielo impedirà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 dicembre 2024: Odile e Matteo sempre più vicini!

Matteo è uscito dall’ospedale e lo attende un duro periodo di convalescenza. Odile si sente molto in colpa e ha cercato di aiutarlo contattando un ortopedico di fama per poterlo aiutare. I due ragazzi si avvicineranno tantissimo, raggiungendo un livello di intimità inaspettato. Portelli confesserà alla figlia della Contessa la sua grande sofferenza. Le dirà di essere ancora molto tormentato per la rottura con Maria e di non riuscire a capacitarsi che sia successo davvero. Intanto Roberto, Marcello e Gianlorenzo scopriranno che la loro nuova collezione sta ottenendo dei risultati positivi e le vendite sono molto buone.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Problemi in vista per Salvo ed Elvira

Salvo ed Elvira si stanno muovendo per organizzare il loro matrimonio e per far sì che questo avvenga il prima possibile. I due ragazzi hanno parlato don Don Saverio e sperano che le cose possano andare come loro desiderano. Ma un piccolo intoppo potrebbe mettere in pericolo tutto. Salvatore si renderà conto di non riuscire a pagare la somma che serve per le nozze. Il ragazzo non saprà come dirlo alla sua innamorata, spaventato di deluderla e di darle un altro dolore, dopo quelli che ha già affrontato a causa dei suoi genitori. L’unione tra i due ragazzi sarà a rischio? Qualcuno interverrà in loro favore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Alfredo pronto a rivelare i suoi sentimenti a Clara ma…

Jerome fa sul serio e Clara potrebbe passare davvero le vacanze di Natale insieme alla famiglia del francese. La ragazza sembra molto presa dal suo allenatore e Alfredo ne è geloso. Si è infatti accorto di provare per lei dei forti sentimenti e comincerà a capire di doverglieli confessare, prima che sia troppo tardi. Perico prenderà coraggio e inizierà un discorso con la sua amata amica. Non riuscirà però a concluderlo. Jerome li interromperà sul più bello e per il magazziniere sarà tutto da rifare. Il ragazzo, ve lo anticipiamo, non getterà la spugna e ci riproverà molto presto. Come andrà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.