Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 dicembre 2024: Alfredo confessa a Clara di amarla ma lei scappa via!

Il nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, previsto per l’11 dicembre 2024, sarà ricco di colpi di scena. Le Anticipazioni della puntata, in onda su Rai1 alle ore 16.00, ci rivelano che Alfredo riuscirà finalmente a rivelare a Clara i suoi veri sentimenti per lei. La ragazza reagirà in modo inaspettato; scapperà via senza dare alcuna risposta a Perico. Intanto Rosa parlerà con Matteo e gli rivelerà il suo punto di vista sulla situazione che si è creata tra lui e Maria. Salvo sarà in difficoltà non riuscirà a confessare a Elvira di doversi occupare da solo delle spese per il loro matrimonio e di non potersi permettere tutto quello che lei desidera. Intanto la Venere riceverà un aiuto totalmente inaspettato per il confezionamento del suo abito. Odile, desiderosa che Marta si riavvicini a Umberto, le confesserà delle cose su suo padre. La Guarnieri non sarà però ancora pronta a perdonare suo padre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni puntata dell'11 dicembre 2024: Alfredo confessa a Clara i suoi sentimenti ma…

Alfredo ha capito di provare dei forti sentimenti per Clara e ha finalmente trovato il coraggio di dirle tutto. Dopo essere stato interrotto da Jerome, Perico ci riproverà e stavolta riuscirà a rivelare alla sua amica tutto quello che sente per lei. La reazione della Venere – che sappiamo essere stato per diverso tempo innamorata di lui – lascerà noi e il magazziniere completamente senza parole. Stupita ma anche spaventata da questa verità, la Boscolo fuggirà a gambe levate. Si allontanerà velocemente da Alfredo, senza dirgli nulla. Cosa deciderà di fare una volta riacquistata la calma? Correrà a dirgli che per lui sente lo stesso oppure il suo rapporto con l’allenatore francese sarà diventato talmente forte da averle fatto dimenticare il magazziniere-meccanico?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo in grande difficoltà

Elvira e Salvo stanno organizzando il loro matrimonio ma ci sono ancora problemi. L’Amato ha compreso di non potersi permettere tutte le spese che prevede la cerimonia, che saranno tutte a carico suo. Il ragazzo, pur di non deludere la sua fidanzata, che ha già sofferto troppo, cercherà di mantenere questo segreto e di trovare una soluzione ma non potrà farlo per molto. Presto dovrà delle spiegazioni alla giovane. Intanto la Venere troverà un inaspettato aiuto per il confezionamento del suo abito. Chi le darà una mano a realizzare il vestito da sposa dei suoi sogni?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Odile cerca di riavvicinare Marta e Umberto

Tra Matteo e Marcello è tornato il sereno e Portelli, in convalescenza, si è trasferito a casa del fratello. Rosa avrà quindi modo di parlargli a cuore aperto e faccia a faccia di Maria. La ragazza gli rivelerà di avere un’altra teoria sul fatto che tra lui e la Puglisi sia tutto finito. Gli confesserà il suo punto di vista, che differirà completamente da quello del contabile. Intanto Odile cercherà di riavvicinare Marta e Umberto. Per farlo confiderà alla cugina alcune novità del Commendatore, speranzosa che lei possa finalmente perdonare suo padre. La Guarnieri non riuscirà però a dimenticare quanto successo e non si sentirà pronta a scusarlo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.