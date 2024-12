Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 dicembre 2024: Tra Matteo e Marcello torna finalmente il sereno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Matteo e Marcello faranno pace mentre Enrico e Marta cominceranno a frequentarsi.

Il Paradiso delle Signore torna a farci compagnia il 9 novembre 2024. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che tra Matteo e Marcello ci sarà finalmente pace. Barbieri riuscirà a perdonare suo fratello e dopo un confronto toccante, gli proporrà di andare ad abitare con lui. Intanto le Veneri scopriranno che la Galleria Milano Moda è pronta a lanciare una collezione di abiti più economici. Salvo ed Elvira si incontreranno con Don Saverio e lo informeranno che intendono sposarsi al più presto mentre Odile, sentendosi in colpa per aver investito Portelli, contatterà un ortopedico famoso per far visitare il ragazzo e risolvere i suoi problemi. Marta ed Enrico decideranno di darsi un’opportunità e cominceranno a frequentarsi ma dovranno esserci delle regole.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 novembre 2024: Pace fatta tra Marcello e Matteo

La settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore si aprirà con una puntata molto dolce e delicata. Nell’episodio in onda il 9 novembre 2024, Matteo avrà finalmente il perdono che tanto sperava. Marcello è corso in soccorso di suo fratello e vedendolo in pericolo di vita ha capito di non poterlo lasciare andare, in nessuno modo. Gli ha quindi donato il suo sangue, sperando che il ragazzo si riprendesse il prima possibile. E così è successo. Portelli ha riaperto gli occhi e ha visto Barbieri accanto a lui, pronto a riabbracciarlo. I due fratelli faranno pace e dopo un confronto molto toccante, il compagno della Contessa proporrà al fratellino di trasferirsi a casa sua.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo ed Elvira pronti al matrimonio

Salvo ed Elvira non guardano in faccia più nessuno. I due ragazzi sono decisi a diventare marito e moglie e niente li fermerà. I due ragazzi avranno un colloquio con Don Saverio e senza entrare ovviamente nei dettagli, gli chiederanno di sposarli il più presto possibile. Riuscirà il sacerdote ad accontentarli e a far sì che la Gallo non debba nascondere per troppo tempo la sua gravidanza? Intanto le Veneri scopriranno che la GMM sta lanciando una collezione più economica e la cosa non farà loro per nulla piacere. La competizione con il grande magazzino di Tancredi si farà sempre più accesa.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Marta ed Enrico cominciano la loro storia

Marta sente molto la nostaglia della Villa ma ha deciso di non tornare da sua zia e di cominciare a vivere per conto suo. La ragazza sarà alla ricerca di un appartamento per sé ed Enrico le darà sicuramente una mano. Dopo la confessione del magazziniere, la Guarnieri ha deciso di rompere gli indugi e di concedere all’affascinante uomo di starle vicino. E pure lui sarà dello stesso parere, pronto a vincere le sue paure. I due decideranno di iniziare a frequentarsi dandosi però subito delle regole da rispettare per far funzionare le cose. Intanto Odile continuerà a sentirsi in colpa per aver investito Matteo e per riuscire a rimediare si metterà in contatto con un ortopedico molto famoso, affinché sia lui a prendere in cura Portelli e risolvere i suoi problemi.

