Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 dicembre 2024: Tra Clara e Alfredo scatta la magia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Alfredo si presenterà a sorpresa da Clara e tra loro scoppierà la magia. Enrico e Marta si risveglieranno abbracciati.

L’amore è nell’aria nelle puntate de Il Paradiso delle Signore. Nell’episodio che vedremo su Rai1 il 13 dicembre 2024, alle ore 16.00, non solo Marta ed Enrico saranno felici di risvegliarsi l’uno accanto all’altra ma anche Clara e Alfredo vivranno la magia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Perico si presenterà dalla Boscolo a sorpresa e tra lui e la Venere scoppierà la passione. Che sia arrivato finalmente il momento che i due si mettano insieme. Intanto Elvira confesserà a tutte le sue colleghe di essere incinta mentre Irene comprenderà che Clara le sta nascondendo qualcosa. Adelaide non sarà per nulla contenta del rapporto che si sta creando tra Odile e Matteo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 13 dicembre 2024: Tra Clara e Alfredo scatta la magia

Alfredo ha confessato a Clara di amarla. Perico ha trovato il coraggio di rivelare alla sua amica i suoi veri sentimenti ma lei non ha reagito come lui sperava, anzi è fuggita a gambe levate, rifiutandosi di parlare con lui e di chiarire la situazione. Il magazziniere non getterà la spugna e deciso a capire che cose lei pensi veramente di quanto le ha confessato, farà una mossa che si rivelerà vincente. Si presenterà da lei a sorpresa, impedendole di darsi di nuovo alla fuga. La Boscolo sarà costretta a fare i conti con il suo innamorato e tra loro succederà qualcosa di magico, che sugellerà un amore che ormai dura da tempo. Ma cosa succederà quando Jerome tornerà a Milano?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un dolce risveglio per Marta ed Enrico

Marta ed Enrico hanno ceduto alla passione. Complice una serata passata insieme nella nuova casa della Guarnieri, i due ragazzi sono finiti a letto insieme. È ormai chiaro che i sentimenti tra loro siano sinceri e molto forti ma continueranno purtroppo a esserci problemi. Sì perché – è certo – Enrico cercherà di tenere la sua amata lontano da guai e sarà ancora molto spaventato che i sicari che lo hanno già perseguitato a Roma, possano trovarlo e prenderlo di mira anche a Milano. I due dovranno stare molto attenti e impedire che qualcuno scopra della loro relazione. Ma ci riusciranno o qualcuno riuscirà a stanarli?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Adelaide tiene d’occhio Odile e Matteo

Matteo e Odile si sono molto avvicinati e la cosa non fa particolare piacere ad Adelaide. La contessa sta tenendo sott’occhio i due ragazzi, non contenta dello strano rapporto che si è creato tra loro. Intanto Irene capirà che Clara le sta nascondendo qualcosa e vorrà capire di che cosa si tratti mentre Elvira deciderà di raccontare a tutte le Veneri di essere incinta. La Gallo vorrà essere sincera con tutte e vivere insieme a loro la magia della sue imminenti nozze… che hanno già – purtroppo – incontrato diversi problemi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.