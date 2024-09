Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 30 settembre al 4 ottobre 2024: Tancredi punta la pistola contro Vittorio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 30 settembre al 4 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 , in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 , vedranno Vittorio Conti tornare a Milano per incontrare Tancredi di Sant'Erasmo e farsi consegnare i disegni del padre di Matilde. Tra i due avverà l'impensabile, mentre Umberto Guarnieri fa una proposta a Odile, con compiacimento di Adealide che vuole vederli legare, portando la giovane ad accettare una proposta di lavoro che la porta lontana dal Paradiso. Grandi decisioni anche per Elvira che chiude i ponti con il padre per amore di Salvatore, mentre Enrico Brancaccio viene scoperto da Armando e vuole allontanarsi dal Grande Magazzino per il bene di tutti. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 30 settembre 2024

Tancredi asseconda la proposta di Marta, accettando di consegnare i disegni del padre di Matilde a Vittorio, ma la giovane Guarnieri è preoccupata per il cugino possa avere un secondo fine. Mentre Umberto cerca di entrare nelle grazie di Odile, lanciando un’idea interessante, Adelaide osserva fiduciosa e compiaciuta. Anche Marcello, per far piacere alla Contessa, vorrebbe stringere un rapporto di fiducia con odile. Salvatore non cede e invita Elvira e i suoi genitori ad una sofisticata cena al Circolo, sperando di far cambiare loro idea e far colpo. Tancredi, invece, si commuove ritrovando alcune lettere che scrisse a Matilde quando tutto tra loro ancora era perfetto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 30 settembre 2024.

Puntata in onda Martedì 1° ottobre 2024

Enrico riceve una busta che riguarda sua figlia dal carabiniere amico di Armando, mentre quest’ultimo inizia a nutrire forti sospetti sulla vera identità del Brancaccio. Dopo aver trascorso una piacevole serata al Circolo, il padre di Elvira si reca in Caffetteria e fa una serie di invadenti domande su Salvatore e Ferraris, mentre Ciro osserva curioso tutta la scena. Mentre Tancredi riceve la telefonata di Vittorio, Marcello invita a casa sua Adelaide e la figlia Odile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 1° ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 2 ottobre 2024

Vittorio sta per tornare al Paradiso e quando Roberto lo comunica al personale, tutti esplodono di gioia. Quando Giulia Furlan riesce ad ottenere un contratto esclusivo sulla fornitura di alcuni materiali tessili che servono anche a Botteri, lo stilista si trova davanti ad un ostacolo difficile da arginare. Odile accetta di fare il suo ingresso al Circolo ma nulla va come sperato e, con il suo comportamento sopra le righe, genera immediatamente scalpore. Mentre Elvira e Salvatore sono certi di poter parlare ormai di un fidanzamento ufficiale, inconsapevoli delle intenzioni del padre della Gallo, un fatto di cronaca suscita in Tancredi l’immediato desiderio di vendetta contro Conti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 2 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 3 ottobre 2024

Marcello vuole proporre alla figlia della Contessa di lavorare per lui al Paradiso, dove finalmente fa il suo ritorno Vittorio, festeggiato da tutto il personale e dai suoi storici amici. L’incontro con Tancredi, tuttavia, prende una piega inaspettata e negativa. Elvira, invece, ascolta la confessione di Salvatore che decide di raccontarle tutta la verità su Giuseppe Amato. La Gallo affronta finalmente il padre e, dopo una burrascosa discussione, decide da che parte stare. Il carabiniere, invece, fa capire a Enrico che Armando ha capito qualcosa di troppo sul suo conto, spingendo Brancaccio a prendere una decisione drastica. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 3 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 4 ottobre 2024

Durante una confidenza al Guarnieri, Tancredi rivela di aver preso la sua pistola e cosa è successo esattamente con Vittorio. Conti, nonostante la situazione spinosa, decide di non denunciare il nipote della Contessa e di non rivelare a nessuno quando accaduto durante il loro incontro. Vittorio si concentra sul commosso saluto al Paradiso, regalando a tutti un libro bianco che sia segno di buon auspicio, così che ognuno possa scrivere qui la propria storia da zero. Mentre Enrico è certo di voler interrompere il suo lavoro al Paradiso e lo ribadisce ad Armando, Odile si sente ispirata e ha un’idea originale per una campagna pubblicitaria che sarebbe perfetta per Galleria Moda Milano. La giovane, infatti, confida alla Contessa di voler accettare la proposta di Umberto. Nel frattempo, Elvira rivela a Salvatore la decisione di interrompere ogni rapporto con il padre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 4 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.