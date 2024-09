Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° ottobre 2024: Vittorio accetta la sfida di Tancredi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° ottobre 2024 su Rai1. Nell’episodio della Soap, Vittorio telefonerà a Tancredi per informarlo del suo arrivo a Milano mentre Armando scoprirà che Enrico sta nascondendo qualcosa.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 1° ottobre 2024, Armando comincerà a sospettare che Enrico stia nascondendo la sua vera identità. Ferraris avrà la conferma che qualcosa non va quando sarà testimone di alcuni eventi che coinvolgeranno il nuovo arrivato, a cui il Carabiniere suo amico consegnerà una busta che riguarda sua figlia. Il capo magazziniere vorrà vederci più chiaro. Intanto Andrea Gallo, il padre di Elvira, dopo al cena al Circolo si presenterà in Caffetteria e farà alcune domande su Salvo ad Armando, davanti a Ciro mentre Marcello, per riuscire a conquistare la fiducia di Odile, inviterà lei e Adelaide a casa sua. Vittorio invece telefonerà a Tancredi!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando sospetta di Enrico

Armando ha iniziato ad apprezzare la presenza di Enrico al Paradiso. Dopo che il ragazzo ha riparato il teatrino di Marta, il capo magazziniere ha capito che si tratta di un uomo buono, con grandi doti manuali. Presto però si accorgerà che il nuovo arrivato è tormentato da qualcosa anzi in realtà avrà conferma della sua sensazione iniziale. Ferraris intuirà che Enrico sta nascondendo la sua vera identità dopo essere stato protagonista involontario di alcuni eventi, che accadranno dopo che il Carabiniere suo amico consegnerà al nuovo magazziniere una busta riguardante sua figlia. Deciso a vederci chiaro, Armando farà di tutto per non sfarsi sfuggire alcun particolare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio accetta la sfida di Tancredi

Tancredi ha confermato a Marta di essere disposto a riconsegnare i disegni a Matilde ma ha chiesto che Vittorio si presentasse di persona per prenderli. Conti non si tirerà indietro e farà una chiamata al suo rivale, per informarlo del suo arrivo e per fargli capire di non aver paura di lui e di accettare la sua sfida. La tensione sarà alle stelle e tutto potrebbe succedere, anche una tragedia. Intanto Marcello, desideroso di rendere felice Adelaide, inviterà la Contessa e Odile a casa sua, affinché tra lui e la figlia della sua amata possa crearsi un buon rapporto. Ma sarà possibile o ci saranno ancora ostacoli?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il padre di Elvira indaga su Salvo!

Salvo è alla riscossa. Il barista è più che mai deciso a conquistare i Gallo e per questo ha organizzato una cena molto sofisticata al Circolo, per dimostrare al padre di Elvira, Andrea, di poter garantire alla figlia un ottimo tenore di vita. Il papà della Venere sembrerà rimanerne impressionato ma forse non in positivo. Dopo la serata trascorsa in compagnia dell’Amato, si recherà in Caffetteria e inizierà a fare domande sempre più invadenti sul suo futuro genero ad Armando. Tutto questo sotto gli occhi di un perplesso e preoccupato Ciro. Cosa vorrà sapere il Gallo? Perché tanta insistenza sul passato del figlio di Agnese?

