Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 ottobre 2024: Tancredi perde il controllo e vuole sparare a Vittorio!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 ottobre 2024 su Rai1 vedremo che Tancredi punterà una pistola contro Vittorio. Premerà il grilletto? Ecco le Anticipazioni complete della Soap.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 3 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Vittorio e Tancredi avranno il loro faccia a faccia. Il loro incontro riserverà bruttissime sorprese per il Conti. Il Di Sant’Erasmo, in preda all’ira e al desiderio di vendetta, estrarrà una pistola e la punterà contro il suo odiato rivale. Come andrà a finire? Intanto Marcello vorrà chiedere a Odile di lavorare per lui al Paradiso e stavolta senza che sia stata la Contessa a suggerirglielo mentre Salvo racconterà a Elvira la verità su Giuseppe. La Venere, dopo un bruttissimo scontro con il padre, deciderà da che parte stare. Enrico verrà a sapere che Armando ha intuito che lui sta nascondendo qualcosa e sarà costretto a prendere una dura decisione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi vuole sparare a Vittorio

Vittorio ha accettato la sfida di Tancredi ed è tornato a Milano. Roberto lo ha annunciato a tutto Il Paradiso, che ovviamente sarà felicissimo di abbracciare il suo amato direttore. Il ritorno del Conti sarà però seguito da una serie di difficoltà. L’ex marito di Marta saprà di dover affrontare faccia a faccia il suo nemico e avrà ovviamente la certezza che lo scontro con Il Di Sant’Erasmo non sarà facile e indolore. Ma di certo non potrà immaginarsi che la sete di vendetta del conte e l’odio provato nei suoi confronti siano così tanti grandi, da spingere il nipote di Adelaide a prendere una pistola e a puntargliela contro. Tancredi premerà il grilletto? Vittorio finirà per fare la stessa fine di Pietro Mori? Tremiamo al solo pensiero!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Enrico deve correre ai ripari

Marcello penserà di offrire un lavoro al Paradiso delle Signore a Odile e stavolta spererà che la ragazza accetti. Enrico verrà a sapere, dal Carabiniere, che Armando ha cominciato a sospettare che lui nasconda qualcosa. Il ragazzo si sentirà in pericolo e inizierà a pensare a un modo per impedire al Ferraris di scoprire la sua vera identità. L’unica soluzione che troverà sarà quella di lasciare il magazzino de Il Paradiso delle Signore, licenziandosi e chiudendo qualsiasi rapporto con i suoi colleghi.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira prende una difficile decisione

Dopo la cena al Circolo sembrava che il Signor Gallo si fosse convinto a dare il suo benestare a Elvira e Salvo. Peccato però che l’uomo abbia altre intenzioni e che si sia messo a indagare sul conto del padre di Salvatore. Il barista deciderà di aprirsi con la sua fidanzata e di raccontarle questa parte molto dolorosa della sua vita. La Venere, dopo questo confronto a cuore aperto, avrà un duro scontro con suo padre, che affronterà di petto. A seguito di questo faccia a faccia, piuttosto violento, la giovane prenderà una difficile decisione e sceglierà da che parte stare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.