Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 settembre 2024: Salvo alla riscossa. Farà colpo sui Gallo?

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 30 settembre 2024 su Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 30 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Tancredi ribadirà a Marta le sue intenzioni. Restituirà i disegni a Matilde ma solo se Vittorio si presenterà a Milano per prenderli. La Guarnieri avrà paura che suo cugino compia qualche sciocchezza ma non potrà fare a meno di informare Conti e la Frigerio. Umberto tornerà a voler fare colpo su Odile e stavolta Adelaide sarà molto compiaciuta del comportamento del cognato. Salvo invece organizzerà una cena molto elegante e sofisticata al Circolo, nella speranza di riuscire a conquistare i Gallo. Marcello, per rendere felice la sua amata, cercherà di stringere un rapporto di fiducia con Odile e avrà un’idea per riuscirci.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi vuole un faccia a faccia con Vittorio

Tancredi ha ricattato Marta ma in realtà a interessargli non è certamente la cugina e il suo rapporto con Matilde. Il Di Sant’Erasmo ha tutta l’intenzione di prendersi la sua vendetta su sua moglie e sul suo rivale, che gli ha soffiato la consorte, portandola addirittura lontano dall’Italia. Per questo ha rivelato alla Guarnieri di essere sì disposto a restituire i disegni del signor Frigerio alla consorte ma di volerlo fare di persona e di volerli consegnare nelle mani del Conti in persona. Tancredi ha chiesto, senza troppi giri di parole, che Vittorio tornasse a Milano e lo affrontasse faccia a faccia. Marta avrà paura che le cose si mettano male e che possa succedere una tragedia e in effetti il giovane conte sarà piuttosto nervoso. La lettura di alcune vecchie lettere che Matilde gli mandò anni prima, scateneranno in lui non solo commozione ma aumenteranno anche il suo risentimento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo alla riscossa per conquistare i Gallo

Salvatore ha rivelato a Elvira di non essersi offeso con suo padre e di essere pronto a lottare per il loro amore, contro tutto e tutti. Il ragazzo è innamorato più che mai e per la sua amata è pronto a mettersi in gioco, più e più volte. Pur di non vederla triste per via dell’allontanamento dei suoi genitori, il barista organizzerà una cena sofisticata al Circolo, con il chiaro intento di fare colpo sul Signor Gallo e fargli cambiare idea su di lui. I suoi sforzi lo porteranno a raggiungere il suo obiettivo finale, ovvero essere felice con la sua fidanzata?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto e Marcello alla conquista di Odile

Adelaide sta cercando di rimediare con Odile e di ripartire con lei, con il piede giusto. La Contessa non vuole perdere l’occasione di creare un rapporto stabile con sua figlia, appena ritrovata e farà di tutto per riuscirci. Umberto e Marcello cercheranno di darle una mano e di entrare anche loro nelle grazie della giovane. E se il Guarnieri lancerà un’idea che farà piacere ad Adelaide, Barbieri organizzerà una cena e inviterà madre e figlia per stare più tempo con loro e conoscersi meglio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.