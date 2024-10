Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 ottobre 2024, Puntata 1000: Una nuova storia da scrivere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata 1000 de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 ottobre 2024 su Rai1. Nell’episodio della Soap, Vittorio sarà sano e salvo e lascerà il Paradiso per sempre, non prima di aver consegnato a Roberto un libro con le pagine vuote per poter scrivere il nuovo futuro del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore festeggia la puntata numero 1000. Un grande traguardo per la Soap in onda su Rai1 alle ore 16.00. Nell’episodio che vedremo il 4 ottobre 2024, Tancredi tornerà a casa e racconterà a Umberto quello che ha fatto. Le Anticipazioni ci rivelano che il conte confesserà al Commendatore di aver preso la sua pistola e di averla puntata contro Vittorio ma di non avergli sparato. Intanto Conti, ancora turbato per quello che è accaduto, deciderà di non denunciare il Di Sant’Erasmo e di non raccontare a nessuno quello che i due hanno vissuto. Per l’ex direttore arriverà anche il momento di tornare da Matilde e di salutare colleghi e amici. Prima di andarsene lascerà loro un libro, le cui pagine saranno vuote e pronte a custodire una nuova storia sul nuovo futuro del Paradiso. Intanto Enrico ribadirà ad Armando la sua intenzione di licenziarsi mentre Odile avrà un’idea molto interessante per la campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda e annuncerà ad Adelaide di aver accettato la proposta di Umberto. Elvira confiderà a Salvatore di aver scelto di stare dalla sua parte e di aver rotto con il padre. Tra loro accadrà qualcosa di molto importante.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio lascia per sempre Il Paradiso

Tancredi ha perso il controllo e ha minacciato di sparare a Vittorio, con il chiaro intento di ucciderlo. Il Conte non è però riuscito a premere il grilletto e la situazione si è conclusa con tanta paura ma senza spargimento di sangue. Il Di Sant’Erasmo tornerà a casa e racconterà a Umberto di aver preso la sua pistola e di aver minacciato Conti ma di non essere andato oltre. Il Commendatore tirerà un sospiro di sollievo, così come farà lo stesso Vittorio, che invece si appresterà a lasciare Milano e Il Paradiso per sempre, dopo aver deciso di non denunciare il suo rivale e di non dire a nessuno quanto ha vissuto. Nel salutare amici e colleghi, l’ex direttore consegnerà un libro dalle pagine vuote. Esse accoglieranno una nuova storia sul futuro del grande magazzino e Roberto, Marcello, le Veneri e tutti i dipendenti della grande famiglia del Paradiso avranno il compito di scrivere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile decide di lavorare alla GMM

Odile prenderà una decisione che lascerà Marcello con l’amaro in bocca e che potrebbe mettere la Contessa in difficoltà. La ragazza avrà una grande idea per la nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda e il suo consiglio piacerà sia a Marta che a Umberto. La giovane sarà contenta che la sua proposta sia accolta con tale entusiasmo e comunicherà alla madre di aver trovato la sua strada e di voler accettare l’invito del Commendatore a lavorare nel suo atelier. Questa novità metterà Il Paradiso nei guai?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira sceglie Salvatore e…

Salvatore ha raccontato a Elvira quello che Giuseppe ha combinato e la ragazza ha accolto con compressione la confessione del suo fidanzato, che mai avrebbe voluto ripercorrere i dolorosi eventi che hanno segnato la sua vita. L’Amato è stato costretto a farlo dal Signor Gallo, che non ha mai smesso di cercare argomenti per distruggere il giovane. La Venere, stanca del comportamento del padre, arrivato a diventare molesto e malefico, ha deciso di schierarsi dalla parte del barista e di allontanarsi dalla sua famiglia. Quando lo racconterà a Salvo, tra loro succederà qualcosa di magico e memorabile!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.