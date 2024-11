Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 novembre 2024: Salvo vuole sposare Elvira!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 25 al 29 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024: Video

Scopri, leggendo qui sotto, cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 25 al 29 novembre 2024 ma prima guarda il Video Riassunto degli episodi settimanali della Soap di Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 25 al 29 novembre 2024

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 25 a venerdì 29 novembre2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 25 al 29 novembre 2024, vedranno Salvo chiedere a Elvira di sposarlo prima di comunicare ai genitori della Gallo la sua gravidanza, mentre Enrico e Marta finalmente parlano a cuore aperto e lui le rivela come è finito sotto protezione. Matteo ha deciso di lasciare per sempre Milano, dopo che Maria ha confermato anche ai suoi genitori la scelta di non tornare insieme, ma qualcosa sconvolge i suoi piani. Problemi finanziari per Umberto, costretto a rivolgersi a Tancredi mentre Jerome fa sul serio con Clara. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 25 novembre 2024

Mentre Roberto è ancora affranto dalla fine della sua storia d’amore con Mario e fa fatica a riprendersi, Armando si accorge per primo che tra Enrico e Marta c’è una certa tensione. Elvira e Salvo, invece, devono trovare un modo per comunicare la gravidanza ai genitori della Gallo. Mentre i Puglisi fanno ritorno da Parigi con una cattiva notizia per Matteo Portelli, dato che Maria non ha cambiato idea su di lui, Alfredo assiste non volendo al bacio tra Clara e Jerome. In gravi ristrettezze economiche, Umberto si trova costretto a chiedere un prestito a Tancredi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 25 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 26 novembre 2024

A Concetta tocca l’ingrato compito di riportare a Matteo il messaggio di Maria: la stilista non vuole assolutamente tornare con lui! Mentre si trova in attesa di firmare un contratto per la vendita del cambio che ha progettato, Alfredo si rende conto fino a che punto siano forti i suoi sentimenti per Clara. Nel frattempo, per avere al più presto la liquidità che gli serve, Umberto è pronto a fare un’offerta a Tancredi. Salvo vorrebbe rendere meno difficile possibile la situazione a Elvira ma l’unica idea che gli viene in mente è il matrimonio, cosa che scontenterebbe comunque i genitori della Gallo dato che non ha ricevuto la loro benedizione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 26 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 27 novembre 2024

Nonostante sia un’idea folle, Elvira è pronta ad accettare la proposta di Salvo e corre ad avvisare le amiche. Mentre Marta si rende conto che il padre ha problemi economici e la situazione potrebbe peggiorare dato che, dopo aver assistito ad uno scontro tra Odile e Giulia, Tancredi le dà il permesso di rilevare parte delle quote della Galleria Milano Moda. Agata è dalla parte della sorelle e racconta tutto quello che è successo alle altre Veneri, portando Matteo a prendere in considerazione l’idea di lasciare per sempre Milano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 27 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 28 novembre 2024

Silvana è disperata e vorrebbe che suo figlio le rimanesse accanto, invece che fuggire dalla città poiché ormai centro dell’odio comune ma lui è irremovibile e se ne va salutando anche Marcello. Alfredo ha venduto il suo cambio, mentre Elvira riceve una telefonata poco rassicurante dalla nonna e Marta è costretta a chiedere nuovamente l’aiuto di Enrico, quando una cliente in dolce attesa si sente male in Atelier. Jerome, al settimo cielo dopo il bacio dato a Clara, vorrebbe ufficializzare la storia d’amore con lei e la invita a trascorrere le vacanze di Natale in Francia con lui. Clara accetterà la proposta? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 28 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 29 novembre 2024

Mentre la notizia del fantastico invito di Jerome a Clara raggiunge anche Alfredo, che si pente di aver perso la sua occasione, Umberto accetta la proposta di Tancredi che diventa socio di maggioranza della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, le Veneri vogliono organizzare una serata tra loro e invitano anche Mirella e il figlio Michelino. Enrico, invece, decide di aprirsi finalmente con Marta raccontandole della morte della moglie e di come sia finito sotto protezione. Matteo è pronto a partire e dire addio a tutti ma qualcosa sconvolge i suoi piano poco prima dell’addio definitivo a Milano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 29 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.