Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 novembre 2024: Jerome fa sul serio. Clara lo sposerà?

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 novembre 2024 su Rai1 vedremo che Jerome chiederà a Clara di passare con lui le vacanze di Natale e le vorrà presentare la sua famiglia. Cosa deciderà di fare la Venere? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 28 novembre 2024 su Rai1, alle ore 16.00. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Clara si troverà a dover prendere una decisione molto particolare e complicata. La Venere dovrà scegliere se accettare o meno l’invito di Jerome a passare le feste di Natale in Francia per farle conoscere i suoi genitori. Il francese avrà le idee chiare ma le avrà anche la Boscolo? Intanto Alfredo festeggerà la vendita del suo cambio ma si renderà sempre più conto di voler molto bene alla sua amica. Silvana non vorrà che Matteo lasci per sempre Milano e pregherà Marcello di perdonare suo figlio. Barbieri però non potrà perdonarlo e dirà addio a suo fratello. Intanto al Paradiso, una donna incinta si sentirà male e Marta chiederà a Enrico di intervenire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 novembre 2024: Clara conoscerà la famiglia di Jerome?

Jerome fa sul serio con Clara e non solo come allenatore. Il francese ha dimostrato di avere un debole per la ciclista e, dopo una bella serata insieme, tra i due è scattata la magia. La Boscolo è felice ma non sa ancora se questa sia la giusta via da seguire. Nel suo cuore c’è infatti ancora Alfredo ma si è anche convinta che tra loro non possa esserci nulla. Per questo non disdegna la corte del suo coach e potrebbe persino accettare di fare un passo in avanti nella loro relazione. Jerome le chiederà di passare insieme le vacanze di Natale e di farlo in Francia, dove lui avrà modo di presentarle la sua famiglia. Si tratterà ovviamente di presentazioni ufficiali, preludio di qualcos’altro. La Venere accetterà o sceglierà di non lasciarsi ulteriormente andare? Lo scopriremo presto così come capiremo quale sarà la reazione di Alfredo, felice per aver venduto il suo cambio ma anche finalmente conscio dei sentimenti che prova per la sua amica.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Silvana prega Marcello di perdonare Matteo

Matteo lascerà per sempre Milano. La sua è una decisione definitiva, presa dopo aver capito che nessuno potrà perdonarlo nemmeno le Veneri. Irene è stata molto chiara nel dirgli quello che pensa su di lui e questo ennesimo scontro lo ha portato a pensare che sia arrivato il momento di lasciare la città e non tornare più. Silvana sarà molto preoccupata per suo figlio e deciderà di intervenire ancora una volta. Pregherà Marcello di perdonare suo fratello e di dargli un’altra chance ma Barbieri ribadirà di non potergli più dare fiducia e sarà pronto a dirgli addio. Il giovane contabile se ne andrà davvero o succederà qualcosa che gli permetterà di avere una nuova opportunità?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Marta ed Enrico si riavvicinano

È da qualche tempo che tra Marta ed Enrico è calato il gelo. La Guarnieri si è allontanata dal magazziniere, dopo aver scoperto un pezzo del suo passato che l’ha sconvolta del tutto. Armando si è reso conto che qualcosa non va e ha cercato di aiutare il suo amico ma senza grandi risultati. La svolta potrebbe arrivare a causa di un evento imprevisto che si verificherà al Paradiso. Una cliente incinta si sentirà male in galleria e Marta chiamerà Enrico a soccorrerla, riducendo tra loro la distanza. Intanto Elvira riceverà una telefonata da parte di sua nonna. Cosa avrà da dirle la donna? Sarà qualcosa di importante?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 novembre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.