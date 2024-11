Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 novembre 2024: Matteo lascerà Milano per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1, Matteo non potrà più sopportare l'aria di tensione che si è creata intorno a lui e deciderà di lasciare per sempre Milano.

Le colpe di Matteo sono dei veri macigni e il ragazzo non riuscirà più a sopportare di avere tutti gli occhi puntati addosso. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo in onda su Rai1 il 27 novembre 2024, alle ore 16.00, lo vedremo prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Dopo essere stato aggredito da Irene, furiosa con lui dopo aver scoperto tutta la verità, Portelli comunicherà alla madre di voler lasciare per sempre Milano. Intanto Elvira accetterà la proposta di Salvatore e rivelerà alle amiche di essere in procinto di sposarsi mentre Marta scoprirà dei gravi problemi finanziari di suo padre. Tancredi, dopo aver assistito a una discussione tra Giulia e Odile, si farà avanti con Guarnieri e gli confermerà di accettare la sua offerta. Comprerà le sue quote della GMM.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 novembre 2024: Matteo lascia per sempre Milano

Matteo ha perso tutto. Suo fratello non ha alcuna intenzione di perdonarlo e Maria è stata molto chiara sia con lui che con la sua famiglia. La stilista non vuole più avere a che fare con lui e il loro fidanzamento è rotto. Per il giovane i guai non sono finiti. Sì perché si troverà ad affrontare l’ira di Irene, che sino a ora è stata all’oscuro della faccenda. A informare la Cipriani di quanto accaduto sarà Agata. La Puglisi racconterà a tutte le sue colleghe della rottura tra sua sorella e Matteo e spiegherà le ragioni per cui è avvenuta. La capo commessa andrà su tutte le furie e affronterà con astio l’ex contabile del Paradiso. Dopo questo ennesimo scontro, il figlio di Silvana farà la sua scelta e informerà la madre di avere intenzione di lasciare Milano per sempre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira sposerà Salvo

Elvira è incinta e ora lei e Salvo devono trovare una soluzione sia per non destare scandalo e sia per rivelare ai Gallo la grande novità. L’Amato ha trovato una sola via di uscita, ovvero quella di sposare la sua fidanzata il prima possibile, anche senza il benestare dei suoi genitori. La Venere ha accettato la sua proposta e lo racconterà, felice ma anche molto in ansia, alle sue amiche. La ragazza avrà molta paura per il suo futuro e anche per quello per il bambino che aspetta ma di certo non si tirerà indietro, proprio ora che potrebbe essere felice come non mai. Le nozze verranno presto celebrate e speriamo che almeno la signora Gallo riesca e essere comprensiva con sua figlia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Tancredi unico proprietario della GMM?

Umberto ha chiesto aiuto a Tancredi per sanare una grossa perdita di denaro, causata dallo scandalo a cui lo ha costretto Marcello. Guarnieri ha dovuto chiedere al suo socio di comprare le sue quote dell’azienda, nella speranza che con questi soldi, la Banca Guarnieri possa risollevarsi e i finanziatori possano tornare a credere in lui. Il Di Sant’Erasmo non ha però accettato subito. A fargli prendere una decisione definitiva e positiva, ovvero a fargli dire di sì a questo accordo, sarà una discussione tra Giulia e Odile, sempre più in disaccordo. Il nipote di Adelaide si troverà a capo della maison di moda e questo si tradurrà sicuramente in un cambio di rotta e in una maggiore importanza della Furlan, che sfrutterà a suo favore questa grande novità. Per Odile le cose potrebbero complicarsi mentre per Marta sarà in arrivo una brutta notizia. La giovane scoprirà che suo padre è in difficoltà economiche e potrebbe persino sentirsi in colpa per questo.

