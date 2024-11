Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 novembre 2024: Elvira è incinta. Lei e Salvo devono correre ai ripari

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1, Elvira e Salvo si troveranno in difficoltà. Dovranno comunicare ai Gallo che la Venere è incinta ma come farlo?

Elvira è incinta e lei e Salvo dovranno presto trovare una soluzione per non scatenare lo scandalo su di loro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata che ci farà compagnia il 25 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo i due ragazzi impegnati a trovare un modo per rivelare ai Gallo della gravidanza della loro figlia. Roberto sarà distrutto dalla fine della sua relazione con Mario e farà molta fatica a riprendersi mentre i Puglisi, tornati da Parigi, dovranno confermare a Matteo la decisione di Maria di non tornare con lui. Armando si accorgerà che tra Enrico e Marta c’è molta freddezza mentre Alfredo vedrà Clara e Jerome darsi un bacio. Umberto, ormai con l’acqua alla gola a causa della vergogna che si è abbattuta su di lui, si troverà ad affrontare dei grossi problemi economici e penserà di chiedere un prestito a Tancredi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 novembre 2024: Elvira e Salvo in difficoltà

Elvira e Salvo hanno ritirato le analisi e non hanno più dubbi: diventeranno genitori. I due ragazzi saranno molto spaventati. Non sapranno come fare ad affrontare i parenti di Elvira, già contrari al loro rapporto, figuriamoci cosa succederà ora che scopriranno di diventare presto nonni. Salvatore e la Venere cercheranno di mantenere la calma e tenteranno di capire cosa fare e come comunicare questa notizia ai Gallo, senza che nessuno sia travolto dallo scandalo. Non sarà facile e ci sarà solo una soluzione che verrà in mente a entrambi. Intanto Armando si accorgerà che tra Enrico e Marta c'è il gelo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Per Maria e Matteo non c’è nulla da fare

Roberto è distrutto per la decisione di Mario. L’Oradei, per colpa della lettera che la Contessa gli ha fatto leggere, ha deciso di accettare il lavoro a Roma e di allontanarsi dalla città per impedire che lui e Landi potessero cadere nello scandalo. Il direttore del Paradiso faticherà a riprendersi e per lui saranno giorni molto dolorosi. Intanto i Puglisi torneranno da Parigi e avranno il compito di confermare a Matteo la scelta che Maria gli ha già comunicato. La stilista non vuole tornare insieme al suo ex fidanzato e tra loro è definitivamente tutto finito.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Umberto ha bisogno di soldi

Alfredo comincerà a non sopportare più la presenza di Jerome. Il francese lo renderà sempre più nervoso, soprattutto dopo che lo vedrà scambiare un bacio con Clara. Intanto Umberto si renderà conto che lo scandalo che lo ha colpito a causa di Marcello, lo sta mettendo sempre più in difficoltà. Guarnieri comprenderà di non avere più la disponibilità economica di cui ha bisogno e si troverà costretto a trovare una soluzione. Dovrà chiedere un prestito a Tancredi per coprire l’ammanco di denaro che purtroppo ha maturato.

