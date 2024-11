Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 novembre 2024: Enrico racconta tutta la verità a Marta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1, Enrico rivela a Marta tutta la verità sulla sua vita mentre Matteo sarà pronto ad andarsene. Il giorno della partenza capiterà qualcosa che cambierà tutto.

Tra Enrico e Marta tornerà il sereno. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 29 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, il magazziniere – dottore troverà il coraggio di raccontare tutta la verità sulla sua vita alla Guarnieri. Intanto le ragazze commenteranno la proposta di Jerome a Clara mentre Alfredo passerà il suo tempo a ripensare ai bei momenti passati con la Boscolo. Umberto e Tancredi prendono accordi e il Di Sant’Erasmo diventerà il socio di maggioranza della Galleria Milano Moda. Le Veneri organizzano una serata e Mirella decide di unirsi a loro insieme a Michelino mentre Matteo è pronto a partire e lasciare Milano per sempre. Quando sarà sul punto di dire addio a tutti, qualcosa di imprevisto cambierà le carte in tavola.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 novembre 2024: Enrico confessa tutto a Marta

L’incidente avvenuto al Paradiso ha permesso a Marta e a Enrico di riavvicinarsi. I due ragazzi hanno avuto modo di chiarirsi e per il medico-magazziniere arriverà il momento di raccontare alla Guarnieri tutta la verità su di lui. Preso coraggio, le confiderà di come è morta sua moglie e di come sia finito nel programma protezione testimoni, per accedere al quale ha dovuto cambiare vita e allontanarsi da sua figlia, per non farle correre pericoli. La giovane scoprirà quindi tutto quello che ha solo immaginato sull’uomo che ormai sembra averla conquistata e si offrirà ancora una volta di aiutarlo, mantenendo il riserbo su quanto le ha appena raccontato. Questa confidenza abbatterà finalmente tutte le remore che la figlia di Umberto ha nei confronti di Enrico? E quest’ultimo si lascerà andare con lei o finirà per farsi frenare dalla paura che le succeda qualcosa di brutto?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi socio di maggioranza della GMM

Umberto ha chiesto aiuto a Tancredi e lui, dopo qualche momento di esitazione, ha deciso di accettare la richiesta di Guarnieri. I due dovranno però trovare un accordo vantaggioso per entrambi. Dovranno infatti stabilire molto bene i termini del loro patto, evitando situazioni spiacevoli che, visti gli ultimi tempi, sono all’ordine del giorno. Di fatto però il Di Sant’Erasmo diventerà il socio di maggioranza della Galleria Milano Moda e prevediamo che questo nuovo ruolo lo porterà a fare scelte che metteranno Odile in grande difficoltà. Il Commendatore correrà in aiuto della ragazza, a cui ha promesso di starle accanto oppure visti i rapporti ormai freddi con Adelaide, fingerà di non rendersi conto di nulla?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Matteo pronto ad andarsene ma…

Jerome fa sul serio. Clara ha ricevuto da lui l’invito a passare le vacanze di Natale in Francia, in modo tale che possa conoscere la sua famiglia. La ragazza non ha ancora preso la sua decisione e ne discuterà con le sue amiche, che non perderanno occasione di commentare quello che sta succedendo alla piccola Boscolo. Per smorzare diverse situazioni complicate, tra cui la gravidanza di Elvira, le Veneri organizzeranno una serata e Mirella parteciperà insieme a Michelino. Intanto Alfredo, ormai consapevole di provare dei sentimenti per Clara, si ritroverà a pensare ai bei momenti passati insieme a lei mentre Matteo sarà pronto ad andarsene. Arriverà il giorno previsto per la sua partenza ma quando starà per dire addio a tutti, capiterà qualcosa che cambierà tutto. Cosa succederà? Marcello deciderà di perdonare il fratello, correrà da lui per fermarlo e per confessargli di non essere disposto a separarsi da lui? Barbieri darà un’altra chance a Portelli o sarà qualcun altro a modificare le cose?

