Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 novembre 2024: Umberto chiede aiuto a Tancredi. Il Guarnieri ha bisogno di soldi

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 novembre 2024 su Rai1 vedremo che Umberto propone a Tancredi di comprare le sue quote della Galleria. Il Guarnieri ha bisogno di soldi per salvarsi dalla rovina. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 26 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Umberto, bisognoso di liquidità, farà a Tancredi una proposta. Gli proporrà di comprare le sue azioni della Galleria Milano Moda. Intanto toccherà a Concetta l’ingrato compito di dire a Matteo che Maria non vuole tornare con lui e che tra loro è finita mentre Alfredo, che si appresta a firmare il contratto per la vendita del suo cambio, capirà di essersi innamorato di Clara. Salvo vorrebbe rendere le cose meno difficili possibile per Elvira ma l’unica soluzione che gli verrà in mente è quella di sposare la Gallo, il prima possibile. Il ragazzo sarà però ben consapevole che i genitori della Venere non ne saranno comunque felici, visto che non hanno dato la loro benedizione alla loro unione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 novembre 2024: Umberto fa una proposta a Tancredi

Umberto si è trovato in guai seri. La banca Guarnieri sta perdendo molta liquidità e il Commendatore si trova a dover trovare una soluzione per sanare questo ammanco. Avendo necessità immediata da denaro, farà a Tancredi una proposta molto particolare. Gli proporrà di comprare le sue quote della Galleria Milano Moda. Il nipote di Adelaide, pronto a tutto per vendicarsi del Paradiso e pure di sua cugina Marta, capirà di avere una grande opportunità tra le mani ma per il momento si limiterà a riflettere sul da farsi. Intanto Concetta sarà costretta a rivelare a Matteo il messaggio di Maria, con il quale la stilista chiuderà definitivamente con lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo pronto a sposare Elvira

Salvo ed Elvira hanno scoperto che presto diventeranno genitori e non possono godersi il momento per via della situazione con i genitori della Venere. I due ragazzi devono trovare al più presto una soluzione e Salvatore penserà che l’unica applicabile al momento sia quella di sposare la sua fidanzata, il più presto possibile. Non vorrà infatti che su di lei possa abbattersi lo scandalo. Sarà però più che mai convinto che i Gallo, che non hanno dato la loro benedizione, si opporranno con tutte le loro forze e potrebbero persino mettere la loro figlia nei guai.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Alfredo capisce di amare Clara

Alfredo è alla riscossa. Perico è molto felice perché finalmente un’azienda di ricambi per biciclette, ha capito il valore del suo cambio e vuole comprarlo. Per il ragazzo si avvicinerà il giorno in cui dovrà firmare il contratto di vendita ma proprio quando si troverà a vivere il momento più importante della sua vita, comprenderà che viverlo senza Clara al suo fianco, non lo rende così contento come credeva. Insomma il magazziniere comprenderà di provare dei forti sentimenti per la Boscolo. Troverà il coraggio di dirglielo o dovrà farsi da parte a causa di Jerome?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.