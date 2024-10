Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 ottobre 2024: Marcello preoccupato, Matteo è una spia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 21 al 25 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 21 al 25 ottobre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 21 al 25 ottobre 2024 , vedranno Matteo Portelli tornare da Parigi per chiedere la mano di Maria Puglisi al padre Ciro, fissando le nozze per la primavera. Clara si riavvicina ad Alfredo ma Irene non è ancora certa di averlo dimenticato, mentre Marta ha un malore e viene soccorsa da Enrico. Odile e Giulia Furlan si scontrano per la gestione di una nuova linea di moda a Galleria Milano Moda, mentre si viene a sapere che c'è una spia al Paradiso e Marcello Barbieri è costretto a sospettare del fratello, dopo che quest'ultimo è stato visto durante un incontro segreto con Umberto Guarnieri. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 21 ottobre 2024

Mario e Roberto sono molto emozionati, finalmente hanno iniziato a convivere. Mentre Clara decide di rimanere vicino ad Alfredo quando viene raggiunto da una brutta notizia sul suo cambio, Umberto e Marcello si incontrano ma il Commendatore si mostra stranamente gentile nei confronti del rivale. Dopo la vittoria della gara “Costa Smerlda”, il Paradiso vive un momento di successo che potrebbe attirare ancora più clienti al magazzino. Enrico inizia ad essere stanco di dover vivere sotto falsa identità e si sfoga con Armando, mentre Matteo torna da Parigi con una notizia per il fratellastro: riguarda lui e Maria, di cosa si tratta? Umberto, invece, mette al corrente Tancredi dell’inganno dell’affare Hofer. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 22 ottobre 2024

Irene e Clara si confrontano su Alfredo ma la Boscolo non vuole ancora sbilanciarsi. Odile, invece, espone la sua idea per creare una collezione più accessibile firmata Galleria Milano Moda, ma sarà presa in considerazione? Al Paradiso si discute sui festeggiamenti della settimana persiana, e spunta l’ipotesi di invitare la Principessa Soraya. Matteo, invece, vuole la benedizione di Ciro per chiedere la mano di sua figlia Maria, finendo con il far commuovere anche Concetta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 22 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 23 ottobre 2024

Agata, su di giri dopo la notizia, corre ad annunciare alle Veneri che Matteo ha chiesto la mano di Maria e che le nozze sono fissate per primavera. Furlan si imbatte in Bottieri e gli fa una confessione che spiazza lo stilista, asserendo che c’è una spia all’interno del Paradiso. Clara, invece, decide di ignorare le regole del suo allenatore francese e aiutare Alfredo, provando con lui un cambio su strada, mentre Marta ha un improvviso mancamento davanti a Enrico che la soccorre. Avendo saputo cosa sta succedendo a casa sua, Maria spedisce una lettera ai genitori e avviene così un riavvicinamento tra Concetta e Ciro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 23 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 24 ottobre 2024

Marta, dopo aver avuto un malore ed essere stata trasportata in ospedale, viene dimessa ma ignora che è stato Enrico a salvarle la vita soccorrendola prontamente. A Galleria Milano Moda si consuma una discussione tra Odile e Giulia Furlan dato che la stilista è contraria all’idea di creare una linea più economica. Mentre Mario e Roberto sono sempre più uniti e felici, Clara e Alfredo condividono un momento di intimità mentre pedalano insieme in strada. Botteri, scosso per la confessione della rivale, confessa a Marcello che al Paradiso potrebbe esserci una spia e poco dopo Armando ascolta involontariamente una conversazione tra Umberto e Matteo, che lo lascia perplesso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 24 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 25 ottobre 2024

Vedendo Alfredo vicino a Clara, Irene ha nuovi dubbi sui suoi sentimenti per il Perico. Lui, nel frattempo, scopre che Jerome sta facendo la corte alla Boscolo e non ne è affatto felice. Al Paradiso arriva la principessa dell’Iran e tutti vogliono festeggiare questa visita reale. Mentre Marta scopre che è Enrico ad averla salvata, Armando mette al corrente Marcello dell’incontro tra Matteo e Umberto, incontro che sembrava molto sospetto. Barbieri non crede che suo fratello sia la spia, ma deve comunque andare fino in fondo alla questione per esserne sicuro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 25 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.