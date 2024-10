Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2024: Segreti svelati e decisioni inattese sconvolgono il Paradiso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 21 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, molti segreti verranno confessati e molto decisioni definitive verranno prese. Roberto e Mario cominceranno la loro convivenza e saranno molto felici di questa novità mentre Enrico, stanco di doversi sempre nascondere, deciderà di rivelare qualcosa di sé ad Armando. Matteo, dopo il suo ritorno da Parigi, confesserà a Marcello di aver fatto una scelta molto importante per il suo futuro mentre Umberto rivelerà a Tancredi tutta la verità sulla truffa Hofer. Clara starà accanto ad Alfredo, sconvolto per una brutta notizia arrivata sul suo cambio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico non vuole più segreti con Armando

Enrico non riesce più a sopportare di doversi nascondere da tutto e tutti. La situazione che ormai vive da diversi mesi lo sta mettendo in grande difficoltà e inizierà a desiderare di confidarsi con qualcuno. La sua scelta cadrà su Armando, l’unica persona al corrente che sta nascondendo un segreto ma ancora non del tutto informato sulla sua vera identità. Il magazziniere cercherà di lasciarsi andare e di confessare quanto può al Ferraris. Intanto Roberto e Mario saranno contentissimi di cominciare la loro convivenza. I due saranno estremamente emozionati per questo grande traguardo desiderato da tempo e appena raggiunto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo prende un’importante decisione

Matteo ha deciso di volare a Parigi per tornare da Maria, almeno per qualche giorno. L’occasione gli si è presentata grazie alla vittoria di Marcello, che si è aggiudicato l’affare Costa Smeralda. Portelli tornerà dalla Francia entusiasta e con una notizia molto importante: avrà infatti chiesto ufficialmente la mano della stilista. I due saranno pronti a convolare a nozze. Il ragazzo racconterà tutto a suo fratello e per Barbieri sarà un altro motivo per festeggiare. Il giovane imprenditore sarà convinto di aver finalmente ottenuto quello che voleva e di aver persino messo a tacere Umberto, che con lui – durante un incontro – sarà persino cordiale. Ma Guarnieri avrà già un altro asso nella manica.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto rivela a Tancredi la verità sull’affare Hoffer

Umberto non si è certo lasciato spaventare dalla vittoria di Marcello. Il Commendatore sa di avere ancora un asso nella manica e un modo per distruggere Barbieri, nel modo più subdolo possibile. Per questo deciderà di raccontare a Tancredi la verità sull’affare Hoffer e di metterlo al corrente dei suoi antichi accordi con Matteo Portelli. Intanto Alfredo verrà a conoscenza di una brutta notizia sul suo cambio e Clara cercherà di stargli vicino più che potrà, dispiaciuta che il suo amico ed ex allenatore stia così male.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.