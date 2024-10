Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 ottobre 2024: Marcello sconvolto da Armando. Matteo è davvero un traditore?

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Armando correrà ad avvisare Marcello di quello che ha visto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Ferraris rivelerà a Barbieri di aver scoperto Matteo e Umberto a colloquio insieme e di non aver avuto una bella sensazione nel vederli così. Il giovane imprenditore farà molta fatica a credere che suo fratello possa essere un traditore e in combutta con Guarnieri ma prenderà sul serio gli avvertimenti del capo magazziniere e comincerà a indagare. Intanto Irene tornerà a interrogarsi sui suoi veri sentimenti su Alfredo mentre quest’ultimo verrà a sapere che Jerome, l’allenatore di Clara, intende farsi avanti con lei. Il magazziniere ne rimarrà sconvolto. Intanto al Paradiso ci si preparerà all’arrivo della Principessa Soraya mentre Marta capirà che a soccorrerla è stato Enrico.

Il Paradiso delle Signore: Marcello sconvolto dalle rivelazioni di Armando nelle Anticipazioni della Soap

Armando ha scoperto la verità su Matteo e Umberto. Il Ferraris li ha visti parlare di nascosto e in lui si sono fatti larghi dei bruttissimi pensieri. Lo zio di Rosa ha cominciato a credere che Portelli abbia la coscienza sporca e che possa essere un traditore. Non potendo tenere per sé una simile informazione, il capo magazziniere si dirigerà di corsa da Marcello, a cui racconterà tutto. Barbieri farà molta fatica a credere che suo fratello possa essere in combutta con Guarnieri ma i dubbi di Armando – che non è solito farsi prendere dal panico – lo spingeranno a volerci vedere chiaro e a indagare a fondo. Finirà per scoprire che Matteo lo ha tradito prima che il ragazzo trovi il coraggio di dirgli tutto quello che è successo in passato?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo scopre che Clara ha uno spasimante

Clara e Alfredo hanno passato del tempo insieme e i due ragazzi hanno scoperto di provare dei sentimenti l’uno per l’altra. Per la Boscolo non è una novità, visto che da tempo sappiamo che ha un vero e proprio debole per il magazziniere mentre al Perico sarà finalmente chiaro che la bella Venere ciclista non gli è per nulla indifferente. Sarà per questo che quando scoprirà che Jerome, l’allenatore francese della giovane, vuole farle la corte, non la prenderà per nulla bene. Intanto Irene tornerà a interrogarsi su quello che prova per Alfredo. Capirà di esserne ancora innamorata e finirà per scontrarsi con “la piccola Clara”?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 ottobre 2024: Marta scopre che Enrico l’ha salvata

Marta è tornata a casa e dopo il brutto spavento potrà finalmente tornare a lavorare. La ragazza scoprirà, con grande sorpresa, che a soccorrerla e salvarla è stato Enrico. In lei crescerà l’interesse per il magazziniere, che si sta rivelando un uomo colto e molto preparato… pure in medicina. Intanto al Paradiso ci sarà molta emozione. Tutti saranno pronti a dare il benvenuto alla Principessa Soraya, in occasione della settimana dedicata alla Persia. Il grande magazzino sarà all’altezza delle aspettative oppure qualcosa andrà storto per colpa di qualcuno che non vorrà vedere di nuovo il suo successo?

