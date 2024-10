Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 ottobre 2024: Clara in difficoltà con Irene. Non può dirle tutta la verità

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Clara e Irene si ritroveranno a parlare di Alfredo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Boscolo non riuscirà a essere del tutto sincera con la sua amica e non si sentirà a suo agio nel raccontarle la verità sui suoi veri sentimenti per il Perico. La Venere ciclistica non vorrà ferire la Cipriani, ancora molto legata al magazziniere. Intanto Odile proporrà di creare una collezione più economica alla GMM ma la sua idea potrebbe non piacere a nessuno. Al Paradiso, galvanizzati dalla vittoria sull’affare Costa Smeralda, si vorrà festeggiare al meglio la settimana persiana e si penserà di invitare la Principessa Soraya. Matteo rivelerà di essere pronto a chiedere Ciro la mano di Maria e Concetta, grazie a questa notizia, si commuoverà davanti al marito. Tra i due potrebbe tornare finalmente il sereno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara non può confessare a Irene di provare qualcosa per Alfredo

Clara è tornata a Milano e ha ripreso a lavorare al Paradiso. Alfredo è rimasto sorpreso dalla decisione della ragazza di non allenarsi con lui e c’è rimasto molto male. Il Perico ha però capito di potersi ancora affidare alla ragazza e di poter contare su di lei. Clara gli sta infatti molto vicino da quando lui ha avuto brutte notizie sul suo cambio. La Boscolo non potrà abbandonare il fianco del suo amico ed ex allenatore, per cui prova dei sentimenti molto particolari. Sarà proprio a causa di questi che la giovane si sentirà in imbarazzo con Irene durante una loro conversazione sul magazziniere. Clara, per non ferire la Cipriani - ancora legata al suo ex - non potrà lasciarsi sfuggire nulla e dovrà tenere per sé quello che davvero prova per il giovane meccanico. Ma la verità verrà presto a galla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile propone di creare una collezione low cost per la GMM ma…

Odile ha deciso di lavorare per la Galleria Milano Moda e la cosa ha sconvolto Adelaide. La scelta della ragazza è stata definitiva e sua madre non ha potuto fare nulla per farle cambiare idea. La giovane ha mostrato un grande fiuto per gli affari ma la sua nuova idea non piacerà a nessuno. La giovane proporrà di creare una collezione più economica per attirare più clienti ma la sua proposta farà rabbrividire sia Tancredi che la Furlan, che non intendono abbassarsi al livello del Paradiso delle Signore. Non sappiamo invece quale sarà la reazione di Marta. La Guarnieri non vorrà sicuramente mettersi in concorrenza con il grande magazzino di Roberto ma potrebbe comunque approvare in parte questa novità, sicura che la cugina possa avere ragione.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Aria di distensione tra Concetta e Ciro

Marcello si è aggiudicato l’affare Costa Smeralda e al grande magazzino c’è tanta felicità. Tutti sono galvanizzati dalla vittoria sulla Galleria Milano Moda e non vedono l’ora di cominciare dei nuovi progetti. L’occasione si presenterà grazie alla settimana dedicata alla Persia. Nel grande magazzino ci sarà talmente tanto fermento da pensare di invitare persino la Principessa Soraya. Intanto Matteo, tornato da Parigi, rivelerà di volersi recare al più presto da Ciro per chiedere ufficialmente la mano di Maria. Concetta ne sarà talmente felice da commuoversi davanti al marito e tra i due, in profonda lite, comincerà a essersi uno spiraglio di distensione. La pace è vicina?

