Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 ottobre 2024: Armando scopre la verità su Matteo e Umberto?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 ottobre 2024, Armando scopre che Matteo ha tradito Marcello? Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 24 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Armando sarà testimone di un sospetto incontro tra Matteo e Umberto. Ferraris osserverà i due e sentirà parte della loro conversazione e in lui cominceranno a farsi largo dubbi molto preoccupanti. Intanto Marta verrà dimessa dall’ospedale dopo il suo malore. La ragazza ignorerà che a salvarla e portarla in clinica è stato Enrico. Giulia si rifiuterà di accettare la proposta di Odile di disegnare una collezione più abbordabile mentre Alfredo e Clara, che pedaleranno insieme, passeranno dei momenti di forte intimità. Capiranno di provare qualcosa l’uno per l’altra?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando scopre il segreto di Matteo?

Botteri è in allarme e con lui lo sarà anche Armando. Lo stilista ha cominciato a sospettare, dopo una fastidiosa chiacchierata con la Furlan, che al Paradiso potrebbe esserci una talpa mentre Ferraris inizierà a sospettare che Matteo abbia la coscienza sporca. Ferraris vedrà Portelli – informato da Gianlorenzo dei suoi dubbi - parlare in segreto con Umberto e sentirà persino una parte della loro conversazione. Il capo magazziniere, preoccupato, correrà da Marcello per informarlo di quanto scoperto. Armando finirà per incastrare Matteo, prima che lui trovi il coraggio di rivelare al fratello di averlo imbrogliato durante il caso Hoffer?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta torna a casa dall’ospedale

Marta ha avuto un malore e se non fosse stato per la prontezza di Enrico, la ragazza avrebbe rischiato grosso. La Guarnieri tornerà a casa dall’ospedale e non saprà ancora che ad aiutarla è stato il nuovo magazziniere del Paradiso. Presto però verrà a scoprirlo e il suo interesse nei suoi confronti aumenterà a dismisura. Intanto Roberto e Mario si godranno la loro storia d’amore, contenti di aver superato le paure e di aver deciso di convivere. Per i due saranno momenti magici. Giulia invece non sarà per nulla d’accordo con la proposta di Odile di creare una collezione più economica. La stilista si opporrà con tutte le forze a questa novità.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara e Alfredo molto vicini

Clara ha deciso di fare una deroga alle indicazioni del suo allenatore e ha cominciato a provare il nuovo cambio di Alfredo su strada. Il Perico è molto contento che la sua amica sia finalmente tornata ad allenarsi con lui e i due ragazzi passeranno più tempo insieme. Durante una delle loro passeggiate, si troveranno sempre più vicini e affiatati, tanto da rischiare di rivelarsi qualcosa l’un l’altra. La Venere e il magazziniere finiranno per capire di amarsi e di aver voglia di cominciare una relazione tra loro? Purtroppo qualcuno si metterà presto in mezzo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.