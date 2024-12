Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 dicembre 2024: Odile e Matteo ai ferri corti

Anticipazioni TV

Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Puntate in onda dal 16 al 20 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 16 al 20 dicembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Lunedì 16 dicembre 2024

Adelaide sorprende Odile e Marta proponendo loro di trascorrere le festività natalizie a Saint Moritz. La giovane Guarnieri vuole rimanere a Milano e spinge Odile a fare una controporoposta ovvero organizzare una cena natalizia, ma ci sarà anche Umberto? Nel frattempo, Elvira vorrebbe organizzare il matrimonio con Salvo al Circolo e lui sembra d’accordo, peccato non le riveli neppure di dover pagare tutto da solo per il grande evento. Mentre Enrico è molto triste non potendo trascorrere il Natale con la figlia, la situazione tra Clara e Alfredo è ancora tesa dal momento che quel bacio scambiato tra loro ha scombussolato tutto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 16 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 17 dicembre 2024

Non potendo più tenere questo segreto che la divora, Clara confessa a Irene di aver ricambiato il bacio passionale di Alfredo. La Cipriani, certa che all’amica non sia mai veramente piaciuto Alfredo, le consiglia di lasciar perdere. La Boscolo, tuttavia, è certa di averlo davvero amato in passato e decide di confidarsi anche con Elvira, confessando di non essere più certa dei suoi sentimenti per Jerome. Mentre Enrico è costretto a dire alla figlia che non potrà passare il Natale con lei, Salvo non ha intenzione di rivelare a Elvira che sarà lui a pagare il conto salatissimo del ricevimento del matrimonio al Circolo. Questo segreto porterà gravi conseguenze? Adelaide, nel frattempo, ha deciso di invitare anche Umberto alla cena natalizia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 17 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 18 dicembre 2024

Mentre finalmente Elvira scopre che, pur di farla felice, Salvo era pronto a pagare tutto da solo il conto del matrimonio, è pronta a dire quattro al padre, Adelaide decide di invitare Umberto alla cena ed escludere Marcello. Al Paradiso, invece, Ciro è pronto a calarsi nei panni del perfetto Babbo Natale per intrattenere i bambini della casa-famiglia. Scontro inaspettato tra Odile e Matteo mentre Enrico rivela a Marta che vorrebbe organizzare un incontro insieme a sua figlia. Quando Alfredo torna da Clara speranzoso, lei lo respinge e si trova poi a dover affrontare Jerome, al quale finisce per confessare di aver baciato un altro! Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 18 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 19 dicembre 2024

Enrico non si arrende: vuole incontrare sua figlia per Natale e Armando potrebbe aiutarlo a riuscire nell’intento. Quando Salvo scopre che Elvira sa tutto sul ricevimento di nozze, Amato rimane stupito nel constatare che la sua futura sposa si è ribellata al padre. Odile è molto arrabbiata con Matteo a causa del loro scontro e si sfoga con Umberto, mentre Jerome prende malissimo la notizia del bacio tra Clara e Alfredo, tanto da voler affrontare il suo rivale in un faccia a faccia. Clara, per rabbonirlo, lo informa di aver deciso di partire con lui in Francia per Natale. Arriva il giorno della cena a Villa Guarnieri e finalmente Marta e Umberto fanno pace. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 19 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 20 dicembre 2024

Nonostante i nervi tesi per la lite, Odile e Matteo scrivono insieme la nuova canzone del Paradiso proprio mentre Enrico, che sta per incontrare sua figlia, finalmente, si trova davanti un imprevisto che cambia i suoi piani. Roberto ringrazia commosso le clienti dell’Atelier, che hanno fatto generose donazioni alla casa-famiglia mentre Jerome, dopo lo scontro con Alfredo, ci ripensa e lo incontra per scusarsi dei suoi modi. Alfredo, invece, decide di fare un regalo a Clara prima della partenza, ignaro che tra loro sta per accadere qualcosa di imprevisto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 20 dicembre 2024.

