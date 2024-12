Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marta e Umberto avranno un confronto molto dolce ed emozionante. I due si riavvicineranno mentre Jerome affronterà Alfredo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo Marta e Umberto riavvicinarsi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che padre e figlia avranno un faccia a faccia emozionante e l’atmosfera natalizia, unita ai dolci ricordi del passato, riusciranno a portare il sereno tra loro. Intanto Enrico studierà un piano per incontrare sua figlia e chiederà aiuto ad Armando mentre Salvo scoprirà che Elvira ha trovato il preventivo del ricevimento del matrimonio e lei gli confesserà di non essere più interessata ad accontentare il padre. Il duro scontro tra Odile e Matteo ha messo la contessina di cattivo umore. La ragazza ne parla con Umberto mentre Jerome, al corrente del bacio tra Clara e Alfredo, affronterà Perico. Per calmare gli animi, la giovane accetterà di passare le vacanze natalizie in Francia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 dicembre 2024: Marta e Umberto fanno pace

Adelaide ha invitato Umberto alla cena prenatalizia proposta da Odile. La Contessa ha però deciso di non invitare Marcello, per evitare guai e discussioni che in questo momento di serenità ritrovata, non si sente di affrontare. La scelta della contessa sarà sicuramente molto pesante per Barbieri ma permetterà a Marta di riavvicinarsi a suo padre. L’atmosfera di festa e i ricordi del passato, daranno loro modo di avere un confronto molto dolce ed emozionante, che li porterà a fare pace. Odile avrà raggiunto il suo scopo anche se non sarà del tutto contenta, vista la brutta discussione avuta con Matteo la sera precedente, che l’ha messa di malumore. La giovane ne parlerà con il Commendatore, per sfogarsi e avere consigli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico ha un piano per vedere sua figlia a Natale

Enrico non può uscire allo scoperto e deve tenersi alla larga dai pericoli. Per questo deve stare lontano da sua figlia, anche per Natale. L’idea di non vederla durante questa festa così significativa lo ha reso molto triste e quindi penserà di organizzare un piano per incontrarla di nascosto. Per poter metterlo mettere in atto, chiederà ad Armando di aiutarlo. Intanto Salvo scoprirà che Elvira ha trovato i preventivi del ricevimento del loro matrimonio e che quindi sa tutto. La giovane lo rincuorerà dicendogli di non volere più delle nozze in grande per accontentare suo padre. A lei basterà che la famiglia che stanno costruendo insieme sia felice.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Jerome affronta Alfredo

Clara ha confessato a Jerome di averlo tradito e la reazione del ragazzo non si è fatta attendere. Furioso come non mai, il francese si dirigerà a passi decisi da Alfredo, per fargliela pagare. Lo scontro tra i due ragazzi sarà molto duro e la Boscolo sarà molto preoccupata che le cose finiscano molto male. Per impedire che la situazione sfugga di mano a qualcuno, la Venere informerà il francese che partirà con lui in Francia e conoscerà la sua famiglia, dimenticando qualunque cosa sia successa a Milano, prima della loro partenza. Alfredo rimarrà con un palmo di naso e dovrà salutare la sua amata?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.