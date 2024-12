Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 dicembre 2024: Clara confessa a Jerome di averlo tradito!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 dicembre 2024 vedremo che Clara rivelerà a Jerome del bacio di Alfredo mentre Adelaide non inviterà Marcello alla cena prenatalizia a Villa Guarnieri, a cui parteciperà invece Umberto. Scopri le Anticipazioni e le Trame Complete dell'episodio della Soap di Rai1.

Clara vorrà essere sincera con Jerome. Per questa ragione, nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 18 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, la ragazza gli confesserà del bacio con Alfredo. La reazione del francese non si farà attendere. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano anche che Adelaide sceglierà di non invitare Marcello alla cena prenatalizia a Villa Guarnieri e questo per non creare problemi tra loro. Elvira invece scoprirà che Salvo dovrà pagare tutto da solo, le spese per il ricevimento del matrimonio e, delusa ancora una volta da suo padre, lo affronterà di petto. Ciro invece sarà pronto a vestire gli abiti di Babbo Natale per far sorridere i bambini della casa–famiglia, in occasione di un evento che si terrà al Paradiso. Enrico rivelerà a Marta di voler organizzare un incontro con sua figlia mentre Alfredo cercherà di riavvicinarsi alla Boscolo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 dicembre 2024: Clara rivela ad Alfredo di averlo tradito

Clara ha rivelato a Irene di aver baciato Alfredo ma la Cipriani ha sostenuto a gran voce che la sua amica non possa essere, in nessun modo, innamorata di Perico. Elvira non è invece per nulla sicura che alla sua amica sia passata la cotta per il magazziniere e in effetti la Boscolo le ha confessato di essere molto insicura dei suoi sentimenti per Jerome, il ragazzo che ora sta frequentando. Clara prenderà una decisione molto importante, che la porterà ad affrontare una situazione molto complessa, quando Alfredo cercherà di riavvicinarsi a lei per parlare di quanto accaduto. La ciclista respingerà il ragazzo e non riuscirà più a tenere per sé questo segreto. Deciderà quindi di essere sincera con il francese, rivelandogli di aver risposto al bacio che il suo ex allenatore le ha schioccato sulle labbra. La reazione furente del ragazzo non si farà attendere

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide non invita Marcello alla cena prenatalizia

Adelaide ha voluto accontentare Odile e ha deciso di invitare Umberto alla cena prenatalizia che la figlia ha voluto organizzare. La Contessa dovrà però prendere un’altra decisione, che potrebbe metterla in grande difficoltà. Sceglierà di non dire nulla a Marcello e di non invitarlo, per paura che la sua presenza possa causare tensioni. Come la prenderà Barbieri? Capirà la scelta della sua amata? Intanto Enrico confiderà a Marta di volere un incontro con sua figlia anche se questa mossa potrebbe essere molto pericolosa per tutti.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Elvira scopre che Salvo si sta sacrificando per lei

Salvo non ha voluto dire nulla a Elvira ed è pronto a sacrificarsi per lei, per farle avere un matrimonio da sogno. La Gallo non è però per nulla interessata ad avere delle nozze sfarzose e vuole solo coronare il suo sogno d’amore con il suo innamorato. Per questo, quando scoprirà dell’enorme sacrificio che il giovane sta facendo per lei, affronterà faccia a faccia suo padre. Intanto Ciro si preparerà a vestire gli abiti di Babbo Natale per i bambini della casa-famiglia, accolti al Paradiso in occasione di un evento molto speciale.

