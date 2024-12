Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 dicembre 2024: Alfredo pronto a dire addio a Clara ma poi succede l'inaspettato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Alfredo vorrà salutare Clara con un ultimo regalo e succederà qualcosa di totalmente inaspettato.

Alfredo sta per affrontare un momento molto importante della sua vita. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 20 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Perico e Jerome faranno pace. Il francese si presenterà da lui per chiedergli scusa della sua reazione violenta e il magazziniere, a sua volta, gli domanderà perdono per il bacio a Clara. Poi, prima che la ragazza possa partire per la Francia, cercherà di darle un ultimo regalo per salutarla. Quello che capiterà dopo sarà completamente inaspettato. Intanto Odile e Matteo si riavvicineranno e potranno scrivere una canzone per Il Paradiso mentre Enrico dovrà affrontare un imprevisto che gli impedirà di incontrare sua figlia. Roberto ringrazierà le sue clienti per la loro grande generosità nei confronti della casa-famiglia mentre i bambini, vestiti da pastorelli, riceveranno i loro regali da Babbo Natale, in realtà Ciro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 dicembre 2024: Alfredo pronto a salutare Clara e poi…

Clara ha confessato a Jerome di averlo tradito e il francese, furioso, è corso da Perico per dirgliene quattro. I due hanno avuto un brutto scontro e solo la scelta della Boscolo di partire per la Francia ha calmato i bollenti spiriti del suo allenatore. Jerome si renderà conto di aver esagerato e correrà a chiedere scusa al magazziniere per il suo comportamento eccessivo. Il meccanico accetterà le sue scuse e farà altrettanto e pima che la Venere parta vorrà farle un ultimo regalo, un dono d’addio, pronto a dimenticarla. Ma quello che lo aspetterà prima della partenza, sarà qualcosa di totalmente inaspettato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico non riesce a rivedere sua figlia

Enrico aveva organizzato un piano per rivedere sua figlia e passare almeno qualche ora in sua compagnia, in vista del Natale. Purtroppo però un imprevisto, che capiterà poco prima che i due possano incontrarsi, gli impedirà di riabbracciarla. Intanto Odile e Matteo, dopo il loro duro scontro, riusciranno a chiarirsi e scriveranno insieme un jingle per Il Paradiso delle Signore. Questa collaborazione musicale e artistica, porterà a qualcosa di romantico?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Grande successo per la festa di Natale al Paradiso

Al Paradiso si concluderà la festa organizzata da Roberto e da Marta per i bambini della casa-famiglia. Roberto ringrazierà le clienti per le donazioni generose per i bambini e questi ultimi, vestiti da pastorelli, riceveranno i regali direttamente da Babbo Natale, o meglio da Ciro, che si è prestato a vestirsi così per rendere felici i piccoli, nel momento più magico dell’anno. Che il Natale porti davvero la felicità a tutti i dipendenti del grande magazzino milanese e anche a quelli della Galleria Milano Moda?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 dicembre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.