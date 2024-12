Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 dicembre 2024: Adelaide invita Umberto alla cena prenatalizia... ma c'è un però!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Adelaide cederà alle richieste di Odile e inviterà Umberto alla cena prenatalizia. Cosa farà però con Marcello?

Odile sarà molto convincente e spingerà Adelaide a prendere una decisione molto importante. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo la Contessa invitare Umberto alla cena prenatalizia, fortemente voluta da Odile. La Di Sant’Erasmo dovrà però prendere un’altra importante decisione, che non piacerà a Marcello. Intanto Irene sosterrà che Clara non sia davvero interessata ad Alfredo ma la Boscolo ammetterà che in passato era innamorata di lui. La Venere-ciclista, in difficoltà con Jerome, deciderà di confidarsi con Elvira, l’unica che da tempo ha capito quali sentimenti la legassero a Perico, e le confiderà di non essere più sicura dei suoi sentimenti per Jerome. Intanto Enrico informerà la figlia di non poter passare il Natale con lei e sarà molto triste di darle questa notizia. Salvo sarà sempre pronto a sacrificarsi per dare a Elvira il matrimonio che sogna.

Il Paradiso delle Signore 17 dicembre 2024, Anticipazioni: Adelaide invita Umberto ma non Marcello alla cena prenatalizia, Video

Scopri cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 dicembre 2024. Leggi le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap ma prima guarda il video qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 17 dicembre 2024

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 dicembre 2024: Odile accetta di invitare Umberto per Natale

Marta non vuole lasciare Milano per Natale. Complice la sua relazione con Enrico, che non potrà lasciare la città nemmeno per stare con la figlia, la Guarnieri ha deciso di non partire a Saint Moritz, come invece vorrebbe la zia. Odile ha così preso la palla al balzo per organizzare una cena prenatalizia da passare in famiglia, Umberto compreso. La ragazza non ha gettato la spugna e desidera che sua cugina faccia pace con suo padre e che la situazione a Villa Guarnieri, possa tornare a essere serena. Adelaide cederà alle richieste della figlia e accetterà di invitare il cognato a passare una serata insieme a loro. La Contessa dovrà però fare una scelta ancora più difficile, che non piacerà per nulla a Marcello.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara in crisi. Che cosa prova davvero per Jerome?

Clara ha rivelato a Irene del suo bacio con Alfredo ma la Cipriani non ha dato molto peso alla cosa. Ha invece sostenuto che la sua amica non possa essere davvero interessata a Perico. La Venere dovrà ammettere di essere stata innamorata del magazziniere e di non averle detto nulla per non ferirla. Poi, capito di non potere ricevere una mano da lei, si rivolgerà a Elvira, l’unica persona ad aver sempre saputo la verità. La ciclista le dirà di non esser più molto sicura dei suoi sentimenti per Jerome e che quanto successo con il magazziniere ha messo tutto in discussione.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Una brutta novità per Enrico e sua figlia

Marta vuole rimanere a Milano anche per stare vicino a Enrico, che non potrà passare il Natale insieme a sua figlia. Il magazziniere-dottore dovrà informare la sua bambina di questa terribile novità e sarà molto duro per lui così come per la piccolina, che desiderava poter stare con il suo papà. Intanto Salvo continuerà ad accollarsi tutte le spese del matrimonio e questo senza dire nulla a Elvira, che invece crede ben altro. Amato rischierà però di mettersi nei guai e di non poter nemmeno pagare. Come si risolverà questa situazione?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 dicembre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.