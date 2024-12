Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 dicembre 2024: Clara rivela a Irene del suo bacio con Alfredo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Clara non riuscirà a togliersi dalla testa il bacio con Alfredo e racconterà tutto a Irene. Come la prenderà la Cipriani?

A Milano, per alcuni dipendenti de Il Paradiso delle Signore, si prevede un Natale un po’ complicato. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 16 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo Clara in grande difficoltà dopo il bacio con Alfredo. La ragazza non riuscirà più a tenere per sé quello che è successo e racconterà tutto a Irene. Come reagirà la Cipriani? Intanto Adelaide vorrebbe passare le vacanze natalizie a Saint Moritz ma Marta non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. Odile, scoperto che la cugina non si vuole allontanare dalla città, penserà di organizzare una cena prenatalizia tutti insieme e vorrebbe che anche Umberto ne facesse parte. Elvira invece vorrà festeggiare al Circolo e Salvo accetterà di farla contenta. Peccato però che l’Amato non le dica di dover pagare lui l’intera somma per le loro nozze.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 dicembre 2024: Clara rivela a Irene del bacio con Alfredo

Tra Clara e Alfredo è scattata la magia. La Boscolo e Perico si sono scambiati un bacio, che cambia tutto tra loro. La Venere si troverà in grande difficoltà e nelle ore successive a questo evento, non saprà che fare. La ciclista aspettava questo momento da tempo ma ora che nella sua vita c’è Jerome, le cose sono molto diverse e lei non sa più quali sono i suoi veri sentimenti. Dovrà quindi interrogarsi per capirlo il più in fretta possibile. Clara avrà però bisogno del sostegno delle sue amiche e non vorrà tenere nascosto a Irene quanto accaduto. Così glielo rivelerà, speranzosa che lei possa darle qualche chiave di volta per uscire da questo impasse. La Cipirani però non le darà molto peso e penserà che lei non sia mai stata innamorata del magazziniere.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile alla riscossa… anche per Natale

Natale si avvicina e Adelaide ha pensato a un modo per stare in famiglia, almeno con Odile e Marta. La marchesa vuole partire per Saint Moritz insieme a sua figlia e a sua nipote ma la Guarnieri non vorrà lasciare Milano, complice la sua nascente storia d’amore con Enrico. Sua cugina, messa da lei al corrente di questa decisione, penserà di organizzare una cena prenatalizia insieme a tutti, compreso Umberto, che la giovane vorrà invitare. Adelaide e Marta accetteranno di avere il Commendatore alla loro tavola, dopo quello che è accaduto? E Marcello come la prenderà?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Salvo in difficoltà

Salvo vuole che il suo matrimonio con Elvira sia perfetto e di certo non intende dare soddisfazione al signor Gallo. Per questo non si opporrà alla richiesta della sua fidanzata di organizzare il loro ricevimento di nozze al Circolo. Peccato che la Venere non sappia e non venga informata del fatto che il suo fidanzato si accollerà tutte le spese del loro matrimonio. Elvira lo verrà presto a scoprire e vi anticipiamo che non permetterà che il suo amato Salvatore faccia sacrifici che non può fare. La giovane prenderà di nuovo le sue parti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.