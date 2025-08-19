Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025: Mimmo si ribella al padre

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 25 al 29 agosto 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 25 al 29 agosto 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 25 agosto 2025 a venerdì 29 agosto 2025

Lunedì 25 agosto 2025

Mimmo ha scoperto che suo padre Carmelo è in viaggio per Milano e deve trovare un modo per non fargli scoprire di essere stato sospeso dalla Polizia, con l’aiuto di Agata. Matteo, dopo gli ultimi eventi, fa un passo indietro con Odile e sembra volersi accontentare di una bella amicizia con la figlia della contessa. Delia, invece, è sempre più presa da Botteri e invita lo stilista a trascorrere con lei Pasquetta. Al Paradiso arriva improvvisamente un uomo sospettoso che chiede di Enrico. Di chi si tratta? Il dottore e la figlia sono al sicuro a Villa Guarnieri ma una nuova minaccia potrebbe incombere. Nel frattempo, Rosa consegna a Roberto la sua lettera di dimissioni e firma un nuovo contratto con Tancredi.

Martedì 26 agosto 2025

Grazie al più che positivo articolo di Auretta Grimaldi, tutti parlano della nuova collezione di Botteri, che firma così un grande successo. Anita si ambienta a Villa Guarnieri e inizia ad aprirsi con Umberto, al quale confida i suoi sentimenti verso Marta. Nel frattempo, a Milano arriva il padre di Mimmo e la famiglia Puglisi si impegna per non svelargli la situazione lavorativa del figlio. Ciro, tuttavia, non è molto felice di dover mentire all’amico. Dopo aver firmato il contratto, Tancredi è preso dall’euforia e fa un regalo a Rosa, tentando anche di baciarla!

Mercoledì 27 agosto 2025

Con l’avanzare della gravidanza, Elvira è sempre più stanca e Salvo, preoccupato per lei e per la salute del bambino, vorrebbe che riposasse di più. Carmelo fa una sorpresa a Mimmo, recandosi in Commissariato, ma per fortuna grazie alla complicità di un collega non scopre tutta la verità sul fatto che il figlio è stato momentaneamente sospeso. Nel frattempo, Botteri non è riuscito ad andare all’appuntamento con Delia a Pasquetta a causa di un imprevisto, e inizia a riflettere sul rapporto con la Venere, iniziando a pensare che forse non funzionerebbe tra loro. Marta, invece, trova il coraggio di confessare a Enrico che non può avere figli, come reagirà lui? Al Paradiso si scatena un’ondata di sospetto, quando le Veneri scoprono che la loro ex collega Rita non è mai stata assunta da Alitalia come ha detto loro.

Giovedì 28 agosto 2025

Irene informa Roberto e Marcello in merito a quanto scoperto su Rita mentre Concetta consiglia a Botteri di fare un passo avanti con Delia. Matteo chiede a Odile spiegazioni sul suo rapporto con Guido; tra i due ragazzi continua a esserci un sentimento confuso.

Venerdì 29 agosto 2025

Botteri ha finalmente deciso di aprirsi con Delia e le dice di non volerla perdere, mente Guido ha una nuova idea in mente ovvero quella di promuovere il suo musicarello, film pensato per il grande pubblico, al Paradiso. Il produttore incontra così Roberto per chiedergli di organizzare una festa al grane magazzino. Mimmo, invece, rivela ad Agata di aver rifiutato il trasferito in Sicilia per poter restare vicino a lei, con una vera e propria dichiarazione d’amore che stupisce la ragazza. Alcuni criminali cercano Enrico e sono vicini alla sua famiglia, mettendo tutti in allarme. Marcello, invece, non può non essere deluso vedendo Tancredi e Rosa sempre più vicini: prova ancora qualcosa per lei?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.