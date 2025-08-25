Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 26 agosto 2025 nel pomeriggio di Rai1.

Il Paradiso delle Signore continua con le sue repliche e nella puntata in onda il 26 agosto 2025, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo i Puglisi aiutare Mimmo a sfuggire all’ira di suo padre. Sebbene Ciro non sia molto contento di mentire al suo amico, anche lui farà in modo che il ragazzo non corra guai. Dopo la decisione di Rosa di licenziarsi, Tancredi penserà di poter cantare vittoria e di aver convinto la Camilli a stare dalla sua parte. Con questo pensiero penserà di baciarla. L’articolo di Auretta Grimaldi uscirà e loderà la collezione di Botteri mentre Anita comincerà ad ambientarsi a Villa Guarnieri e troverà in Umberto un confidente inaspettato.

I Puglisi al salvataggio di Mimmo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Agata vuole aiutare Mimmo e non vuole che suo padre scopra la verità sul ragazzo. La giovane ha fatto un’importante promessa, contenta anzi proprio fiera di quello che il suo amico ha fatto durante la manifestazione. Insieme a tutta la sua famiglia la Venere farà credere a Carmelo che tutto vada per il meglio. Ciro non sarà molto felice di mentire al suo compare ma pur di aiutare il povero Mimmo accetterà di mentire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 agosto 2025: Tancredi vuole baciare Rosa

Rosa ha lasciato il Paradiso, convinta che Tancredi abbia ragione. Il Sant’Erasmo le ha sottolineato il fatto che se continuerà a lavorare al grande magazzino, non riuscirà mai e poi mai a diventare una grande giornalista. La Venere ha scelto di andarsene anche per via della sua situazione complicata con Marcello e la cosa è piaciuta molto al nipote di Adelaide. Tancredi sarà così entusiasta da lasciarsi andare e tentare di baciare Rosa!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anita trova un inaspettato confidente

Enrico ha accettato la proposta di Umberto e si è trasferito a Villa Guarnieri per essere più tutelato. Anita comincerà ad abituarsi alla vita nella grande casa e troverà in Umberto un confidente. Il Commendatore riuscirà a farsi raccontare cosa pensa davvero di Marta e il suo intervento potrà finalmente risolvere i problemi tra la bambina e la Guarnieri. Intanto l’articolo di Auretta Grimaldi verrà pubblicato e la recensione della giornalista sarà entusiasta tanto da aumentare le vendite della nuova collezione di Botteri.

