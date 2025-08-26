Il Paradiso delle Signore 27 agosto, in replica: Marta confessa tutto a Enrico

Anticipazioni TV

Si continua con le repliche de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 27 agosto 2025 nel pomeriggio di Rai1.

Le repliche della nona stagione de Il Paradiso delle Signore continuano a farci compagnia e nella puntata in onda il 27 agosto 2025, sempre alle ore 16.00 su Rai1, rivedremo Elvira sempre più provata dalla sua gravidanza; Salvo sarà preoccupato per lei e cercherà di darle una mano più che può. Carmelo invece andrà a trovare Mimmo in commissariato. Grazie alla complicità di un suo collega, il ragazzo riuscirà a non far capire al padre di essere stato sospeso. Dopo aver parlato con suo padre, Marta troverà il coraggio di affrontare Enrico e di rivelargli il suo grande segreto, quello di non poter avere figli. Le Veneri scopriranno con orrore che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e cominceranno a sospettare che la giovane abbia mentito da sempre. Botteri non è riuscito a passare la Pasquetta con Delia e, preso dallo sconforto, comincerà a pensare di non poter frequentare la Venere.

Il Paradiso delle Signore: Mimmo riesce a farla franca… per ora

Elvira sarà sempre più provata per via della sua gravidanza ormai in stato avanzato. La Venere fatica a fare le sue solite faccende e Salvo, molto apprensivo, spererà di poterla aiutare. Agata vuole difendere Mimmo e ha convinto la sua famiglia a non rivelare a Carmelo che il figlio è stato sospeso. Il signor Burgio, certo che il suo rampollo stia facendo carriera, si presenterà in Commissariato per parlare con il Capitano in persona. Mimmo dovrà correre ai ripari e con la complicità di un suo collega, eviterà che suo padre scopra tutto.

Marta confessa tutto a Enrico nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marta sta combattendo con l’astio di Anita ma soprattutto non capisce perché la bambina ce l’abbia così tanto con lei. Grazie a suo padre, diventato un inaspettato confidente della bambina, la giovane capirà ogni cosa e vorrà porci rimedio una volta per tutte. La Guarnieri sceglierà anche di confessare a Proietti il suo grande segreto, ovvero di non poter avere figli. Gli racconterà di aver provato a diventare madre al tempo del suo matrimonio con Vittorio e di aver scoperto allora questa terribile verità, che l’ha fatta soffrire per anni.

Il Paradiso delle Signore: Botteri perde la sua occasione?

Le Veneri si sono affezionate a Rita e l’hanno salutata con il magone. La Marengo ha lasciato Il Paradiso delle Signore rivelando loro di aver ottenuto un posto in Alitalia ma la verità è ben altra e purtroppo anche le ragazze lo scopriranno. In loro comincerà a farsi largo il sospetto che la ragazza non sia mai stata sincera. Botteri invece sarà molto dispiaciuto di non aver passato la Pasquetta insieme a Delia e questo evento gli farà pensare che la loro frequentazione non possa funzionare. Concetta dovrà intervenire un’altra volta.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 agosto al 29 agosto 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.