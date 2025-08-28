TGCom24
Il Paradiso delle Signore 29 agosto, in replica: Il cerchio si stringe, Enrico è sempre più in pericolo!

Silvia Farris

Il Paradiso delle Signore continua con le repliche della nona stagione. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 29 agosto 2025 nel pomeriggio di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 29 agosto, in replica: Il cerchio si stringe, Enrico è sempre più in pericolo!

Sta facendo il giro del mondo ed è diventato virale il video del provino di David Corenswet per il ruolo di Superman nel film di James Gunn sul supereroe della DC Comics venuto da Krypton. Le immagini sono dapprima approdate su Youtube e poi hanno rimbalzato sui social, in particolare su X. I commenti sono stati tutti positivi e in molti hanno detto che Corenswet sembra nato per interpretare Superman e il suo alter ego Clark Kent. Di questo è convinto anche James Gunn, che a più riprese ha manifestato la sua stima e la sua ammirazione per il protagonista del cinecomic che ha sbancato il botteghino internazionale.

Leggi anche Superman di David Corenswet e il Batman di Robert Pattinson potrebbero incontrarsi nel DCU

Il video del provino di David Corenswet per Superman

Il video del provino di David Corenswet mostra l'attore che si cimenta nella scena dell'intervista che Lois Lane fa a Superman, che diventa imbarazzante e irritante per il supereroe e lo porta a una discussione con la sua bella. A dare le battute all'attore non è Rachel Brosnahan, e cioè la Lois Lane del film, ma Julia Warner, che poi è la moglie di Corenswet nonché un'attrice.

Fra i tanti che hanno condiviso il provino di David Corenswet c'è un certo Josh Loden, che ha scritto:

Riesci sempre a capire chi abbia frequentato la scuola (di recitazione ndr) Juilliard e chi no. Corenswet è un grande attore di teatro ed è favoloso. È sorprendente quanto ricordi Christopher Reeve. Se non avete visto i suoi progetti studenteschi e i suoi corti, vi siete certamente persi qualcosa. Sono davvero fantastici.

Parlando con un giornalista che gli ricordava quanto James Gunn fosse rimasto entusiasta del provino, David Corenswet ha spiegato:

James mi ha detto che una cosa che a sorprenderlo e a colpirlo immediatamente è stata l’umorismo che ho portato in quella scena. L’ho letta pensando ai film con cui sono cresciuto, e cioè Cantando sotto la pioggia, La signora del venerdì e i film con Fred Astaire e Ginger Rogers. È venuto fuori che il ritmo e l’umorismo del provino rispecchiavano completamente la sua visione.

Ricordiamo che Superman è il primo film di una Superman Saga che ne comprende 4. Il secondo è stato più o meno scritto e James Gunn non vede l'ora di entrare in produzione.

Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
