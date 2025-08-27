Il Paradiso delle Signore 28 agosto, in replica: Irene pronta a scoprire la verità su Rita

Anticipazioni TV

Continuano le repliche de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 28 agosto 2025 nel pomeriggio di Rai1.

Continuano le repliche de Il Paradiso delle Signore e nella puntata in onda il 28 agosto 2025, alle ore 16.00 su Rai1, rivedremo Irene determinata a scoprire la verità su Rita. La capo commessa informerà Roberto e Marcello che lei e le Veneri hanno scoperto che la Marengo non è stata assunta in Alitalia e la ragazza comincerà a pensare che tutti siano stati ingannati. Intanto Concetta spronerà Botteri a fare un passo avanti con Delia mentre Mimmo sarà sincero con suo padre Carmelo. Marta e Anita faranno pace e Matteo cercherà di avere spiegazioni da Odile sul suo rapporto con Guido.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 agosto 2025: Irene alla ricerca della verità su Rita

Le Veneri hanno scoperto, per puro caso, che Rita non è stata assunta da Alitalia. Irene si è sentita presa in giro e ha cominciato a sospettare che la giovane abbia mentito sin dall’inizio. Dopo un incontro con Lucia Giorgi, la sua corrispettiva della GMM, la Cipriani deciderà di indagare ma avrà bisogno del sostegno di Roberto e Marcello, a cui racconterà dei suoi dubbi. In lei, come in Barbieri, si farà largo il sospetto che Rita possa essere la talpa che ha messo in difficoltà Botteri.

Mimmo dice tutta la verità a suo padre ne Il Paradiso delle Signore

Agata ha aiutato Mimmo e grazie alla complicità di un suo collega, il poliziotto è riuscito a non far scoprire al padre della sua sospensione. Carmelo sarà molto soddisfatto del suo viaggio e informerà tutti di essere in procinto di tornare in Sicilia. Mimmo non vorrà però che il papà parta con una bugia e deciderà di essere sincero con lui, provocando - come purtroppo era prevedibile - l’ira di suo padre. Gianlorenzo invece confesserà a Concetta tutti i suoi dubbi e le dirà di aver paura che la sua relazione con Delia non possa funzionare. La sarta lo spingerà a non tirarsi indietro ma soprattutto a non perdere l’occasione di essere felice.

Il Paradiso delle Signore: Marta e Anita fanno pace

Marta ha confessato tutto a Enrico rivelandogli di non poter avere figli. La ragazza soffre molto per non poter diventare madre e in cuor suo spera di poterlo essere per la piccola Anita. Grazie all’intervento di Umberto, che ha scoperto perché la bambina è così ostile a sua figlia, la Guarnieri potrà confrontarsi con la piccola e fare pace con lei. Le due si parleranno a cuore aperto e salveranno il loro rapporto. Intanto Matteo chiederà spiegazioni a Odile sulla natura del suo rapporto con Giulio; tra i due purtroppo continuerà a esserci incertezza e confusione.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 agosto al 29 agosto 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.