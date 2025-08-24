Il Paradiso delle Signore 25 agosto 2025, in replica: Agata difende Mimmo!

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai1 ma in replica. Ecco cosa rivedremo nella puntata della Soap in onda il 25 agosto 2025.

Il Paradiso delle Signore torna a farci compagnia il 25 agosto 2025, dopo la pausa estiva. In attesa dell’8 settembre 2025, data in cui arriverà la nuova stagione ovvero la decima e ottava daily, ecco che arrivano in replica gli ultimi episodi della Soap, trasmessi su Rai1 a partire dal 17 aprile 2025. Ricordiamo che in quel periodo, complice la Pasqua e la morte di Papa Francesco, le puntate del Paradiso hanno subito vari cambi di programmazione.

Il Paradiso delle Signore: la Soap riprende dalle repliche.

Non è una novità che prima della nuova stagione Il Paradiso delle Signore riproponga ai suoi fan le repliche delle ultime puntate. In questo caso si tratterà degli ultimi 10 episodi andati in onda, in modo instabile per i motivi ricordarti sopra, dal 17 aprile 2025. Ripasseremo quindi i momenti salienti e nella puntata in onda alle ore 16.00 il 25 agosto 2025, rivedremo Rosa prendere una decisione che cambierà la sua vita per sempre ma che le permetterà di levarsi dalla testa Marcello. La Camilli non potrà più fare finta di nulla e questo porterà un po’ di scompiglio anche in Tancredi. Agata prenderà le difese di Mimmo e cercherà di proteggerlo dal padre mentre Delia, sempre più invaghita di Gianlorenzo, gli chiederà di passare la Pasquetta insieme. Matteo invece farà un passo indietro con Odile mentre Enrico si trasferirà a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Rosa e Agata alla riscossa

Nella replica della puntata de Il Paradiso delle Signore, Rosa darà le dimissioni dal Paradiso. La sua sarà una scelta presa sia per evitare spiacevoli inconvenienti tra la Galleria e il grande magazzino di Roberto ma anche per evitare di dover soffrire ancora, a causa dei suoi sentimenti per Marcello. Intanto Mimmo sarà molto spaventato per l’arrivo di suo padre a Milano. Il giovane ha stupito Agata prendendo le difese di alcuni giovani manifestanti ma finendo per essere sospeso dal servizio per non aver eseguito gli ordini. La Puglisi prometterà al suo amico - che ha cominciato a vedere con occhi diversi - di organizzare un piano per aiutarlo e per non far scoprire al signor Burgio la verità.

Delia fa un passo avanti con Botteri nella replica de Il Paradiso delle Signore

Tra Delia e Gianlorenzo le cose vanno avanti sebbene a rilento. La Venere penserà di accelerare le cose invitando lo stilista a passare con lei la Pasquetta. Attenzione però perché le cose non andranno come lei spera e sarà tutto da rifare. Matteo invece deciderà di fare un passo indietro con Odile, convinto che lei non condivida i suoi stessi sentimenti. Enrico invece accetterà di trasferirsi a Villa Guarnieri per avere maggiore sicurezza. Umberto gli ha infatti promesso che non permetterà che i criminali che lo perseguitano l’abbiano vinta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.